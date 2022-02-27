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Mersin’de İBS sistemiyle yangınlara daha kısa sürede müdahale edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa süre önce çalışmalarına başlanan ’İtfaiye Bilgi Sistemi’ sayesinde, gelen ihbarların GSM bilgisinin analiz edilebileceği, olayın tam konumu belirlenerek en hızlı ve en etkin müdahale sağlanabileceği bildirildi.

MERSİN 27.02.2022, 11:31
Mersin’de İBS sistemiyle yangınlara daha kısa sürede müdahale edilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa süre önce çalışmalarına başlanan ’İtfaiye Bilgi Sistemi’ sayesinde, gelen ihbarların GSM bilgisinin analiz edilebileceği, olayın tam konumu belirlenerek en hızlı ve en etkin müdahale sağlanabileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sistem sayesinde olayın olduğu bölgeye en yakın sorumlu istasyon tespit edilip ilgili ekibin mobil uygulamalarına en uygun rota ve bina bilgisi, olay oluş zamanına bağlı olarak etkilenen nüfus sayısı ve özellikleri iletilebilecek. Böylece müdahale planı komutadan takip edilecek şekilde devreye alınabilecek. Mümkün olan en kısa sürede doğru teçhizat ve araçla olay yerine ulaşılabilecek.

Sistem, herhangi bir olaya en hızlı ve en etkin müdahaleyi oluşturarak, olayların başlangıçtan bitim aşamasına kadar en az zararla atlatılmasını sağlayacak. Mersin itfaiyesine ait personel, araç, yakıt, malzeme, izin, nöbet, sağlık, spor, eğitim, istasyon gibi birçok bilginin de bir araya toplandığı sistemin yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. Geriye kalan yüzde 40’lık kısmı da ’112 Acil Çağrı Merkezi’ entegrasyonuyla sağlanacak.

“Bizim sistemimiz daha kolektif ve spesifik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Yönetim Şube Müdürü Mesut Ersin, sistemi kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek çalışma ve analiz yaptıklarını belirterek, “Daha nasıl geliştirebiliriz diye araştırdık. Bizim sistemimiz daha kolektif ve spesifik, daha da ilerleteceğiz. Mersin’e çok şey katacak” dedi. Ersin, daha sonra ’İtfaiye Bilgi Sistemi’ni mobil üzerinden tanıttı.

“Nokta atışı olarak yer bilgisi düşecek”

İtfaiye Dairesi Başkanlığında AKOM ve Araç Koordinasyon Amiri olarak görev yapan Alperen Tabak, sistem hakkında bilgi vererek, “Cep telefonunu itfaiyeye taşıdık. Önceden olaylara telsizden gelen ihbarla gidiyorduk. Olay yeri bize telsizle bildiriliyordu. Şimdi vatandaşımız cep telefonuyla 112’yi aradığı zaman nokta atışı olarak yer bilgisi düşecek. Hangi sokakta, hangi caddede olduğunu, hangi grup amirliğine uygun olduğunu, hangi aracı, hangi personeli çıkaracağımızı en kısa sürede bu sistem sayesinde belirliyoruz” diye konuştu.

Detaylı tüm bilgiler cep telefonundaki uygulamada görülecek

İhbar türüne göre olaya müdahale edecek aracın türünün de en hızlı şekilde belirleneceğine vurgu yapan Tabak, enerji ve doğalgaz dağıtım firmalarıyla da iş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Tabak, “Merdivenli araç kullanmamız uygun mu, dar sokak var mı, en yakın hidrant nerede, en yakın su kaynağı nerede bu sistem sayesinde tamamen cep telefonuyla görebiliyoruz. Ayrıca binanın kaç katlı olduğu, kaç yaşında olduğu ve kaç kişinin müdahale edeceğini, yangın merdiveni var mı yok mu hepsini görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

“En az 2-2,5 dakika kazanmış olacağız”

Tabak, saniyelerin bile önemli olduğu acil durumlarda bu sistem sayesinde önemli oranda zaman kazanacaklarına vurgu yaparak, “Olaylara daha kısa sürede müdahale edeceğiz. En az 2-2,5 dakika kazanmış olacağız. Telsizle de anons alacağız ama cep telefonuna konum düştüğünde en az 2 dakika kazanacağız. Bir odanın yanması için 4,5 dakika yeterli oluyor. 4,5 dakika da bizim için çok önemli. Bizim Mersin’de olay yerine varış süremiz 4,5-5 dakika arası. İtfaiye olarak dakikalarla savaşıyoruz” dedi.

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