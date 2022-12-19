Mersin’de ibadethaneler temizleniyor

Mersin’de vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini sürdürebilmeleri için kent genelindeki ibadethaneleri düzenli olarak temizlediği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdür Vekili Zülküf Aktürk, ibadethane temizliği hakkında bilgi vererek, “Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak vermiş olduğumuz defin hizmetinden sonra ibadethanelerle ilgili olarak 13 ilçemiz dahil olmak üzere kamu kurum, cemevi, kiliselerimiz ve camilerimize hizmet vermekteyiz” dedi.

Özellikle pandemi sonrası dezenfekte işlemlerini sıklaştırdıklarını belirten Aktürk, “Makinelerimizi, ekiplerimizi güçlendirdik, 13 ilçe dahil olmak üzere 7/24 hizmet vermekteyiz. Özellikle vatandaşlarımız gerek web adresimizden gerek 185’ten geri dönüşleri çok olumlu bir şekilde yapıyor ve onlar olumlu döndükçe biz çok daha fazla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenli olarak temizliği yapılan Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nin Pederi İspir Coşkun Teymur ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Mersin Büyükşehir Belediyesine bizler her zaman müteşekkiriz. Kilisemiz mutlaka kendilerinden hizmet görmüştür. Şehrimize sundukları bütün hizmetlerden bizler de yararlanmaktayız. Ayrıca camilerimize, mescitlerimize sunulan hizmetlerden, kilise olarak biz de nasibimizi alıyoruz. Sağ olsun belediyemiz kilisemizin bahçe bakımını, iç temizliğini, özellikle pandemi döneminde dezenfekte olaylarını sık sık gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine müteşekkiriz, cemaatimiz olarak şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz da belediyenin düzenli olarak cemevi temizliği gerçekleştirdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Belediyenin cemevini görmezden gelmediğini belirten Kılavuz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi görmezden gelmiyor, bundan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman kendilerine müracaat etsek, hem kendi programları dahilinde hem de bizim istek ve taleplerimiz olduğu zaman geliyorlar, bu hizmetleri yapıyorlar. Biz hizmetlerden memnunuz, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, belediyemizin bu çalışmalarının devamını da dileriz” dedi.

Mersin Ulu Camii İmam Hatibi Zekeriya Doğan ise temizlik hizmetinden cemaatin çok memnun kaldığını vurgulayarak, “Belediye ihtiyaç duyulduğunda gelip yıkıyor. Bu manada kendilerine çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz caminin temizliği anlamında her ihtiyacımızı gideriyor. Vatandaşlardan da geri dönüşler alıyoruz. Ulu Camii’nin çok temiz olduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla camimiz o manada çok güzel ve temiz. Biz de teşekkür ederiz belediyemize” diye konuştu.