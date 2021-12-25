Mersin’de Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramı’nı kutladı

Mersin’de Latin Katolik Kilisesi’nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve peder Antuan Ilgit’in yönettiği ayin sırasında tarihi kilise ışıklarla donatıldı. Vatandaşların Noel Bayramı’nı kutlayan peder Ilgit, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlahiler ve İncil’den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel’i kutladı.