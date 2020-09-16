Mersin’de "HES kodu uygulaması"
MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİ, İÇİŞLERE BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA 'HES KODU' ZORUNLULUĞU GETİRİLEN ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA YAPTI.
Mersin’de jandarma ekipleri, İçişlere Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ’HES kodu’ zorunluluğu getirilen şehirlerarası otobüsleri üzerinde uygulama yaptı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler kapsamında 771 araç ile 3 bin 234 şahsın sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalarda 1 alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile yoklama kaçağı suçundan aranan 8 kişi yakalandı. 12 şehirlerarası otobüsünü de kontrol eden ekipler, HES kodu olmaksızın seyahat eden 3 şahsa 2 bin 700 lira, kod olmadan bilet satışı yapan firmaya da 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kod olmaksızın yolcu kabul eden 1 firmaya ait otobüs ise 10 gün süre ile seferden men edildi.
Öte yandan 2 otomobil sürücüsüne de belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.
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