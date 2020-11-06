Mersin’de HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarına binemeyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge uyarınca kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile Sağlık Bakanlığı uygulaması olan HES’in entegrasyonunu sağladı. Covid-19 tanılı ya da temaslı kişiler bu sayede toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak. 13 Kasım’dan itibaren HES kodu olmayan ve ulaşım kartları ile entegre etmeyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak.

Entegrasyon “hes.mersin.bel.tr”den yapılacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile HES kodunun entegrasyonunu sağlamaları gerekiyor. Belediye otobüslerini kullanan, korona virüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan kart sahibi vatandaşlar ‘hes.mersin.bel.tr’yi ziyaret edip gerekli adımları takip ederek otobüs seyahat kartları ile HES kodu entegrasyonunu sağlayabilecek. Bu adrese giren vatandaşlar açılan ekranda HES kodu, TC kimlik numarası/pasaport numarası, ulaşım kartı veya bilet numarasını girerek tanımla sekmesinden entegrasyonu gerçekleştirebilecek.

HES kodu olmayanlar 13 Kasım’dan itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak

Bu entegrasyon sayesinde temaslı olan kişilerin kişisel seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslı kişi böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak. 13 Kasım 2020 tarihi itibariyle HES kodu olmayan ve ulaşım kartları ile entegre etmeyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak.

HES kodu nasıl alınır?

Korona virüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan ancak bugüne kadar HES kodu almamış vatandaşlar Büyükşehir’e ait toplu taşıma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde öncelikle HES kodu alacak. Akıllı telefonları olan vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını telefonlarına indirerek, uygulama aracılığıyla HES kodu alabilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilecek. “HES Kodu Oluştur” butonuna tıklanarak, kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Kısa mesajla HES kodu almak isteyen vatandaşların HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.