banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
15 Mart’ta yasaklar kalkıyor mu?
15 Mart’ta yasaklar kalkıyor mu?
Ünlü oyuncu anne olmak istiyor!
Ünlü oyuncu anne olmak istiyor!
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
İran, Bitcoin madenciliğini suçluyor
İran, Bitcoin madenciliğini suçluyor

Mersin’de hasta refakatçilerini sevindiren hizmet: "Refakatçi evi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yüzünü güldüren bir projeye daha imza attı. “Refakatçi Evi Projesi” ile vatandaşların hasta refakati sırasında kalacak yer sıkıntısına son veriliyor. Özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallerden gelen vatandaşların sıkıntısını giderecek projeyle kentin önemli bir eksiği de kapatılmış oldu.

MERSİN 18.01.2021, 10:14
2
Mersin’de hasta refakatçilerini sevindiren hizmet: "Refakatçi evi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yüzünü güldüren bir projeye daha imza attı. “Refakatçi Evi Projesi” ile vatandaşların hasta refakati sırasında kalacak yer sıkıntısına son veriliyor. Özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallerden gelen vatandaşların sıkıntısını giderecek projeyle kentin önemli bir eksiği de kapatılmış oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu yılın ilk toplantısında oylanan gündem maddelerinden birisi de Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde Sayıştay Bakanlığı’nca yapılması istenen değişiklik olmuştu. Başkan Seçer, konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirirken, Mersin’in 16 bin kilometrekarelik geniş bir coğrafya üzerine kurulu olduğunu belirterek, müştemilatı ve teşekkülü daha fazla olan büyük hastanelerin kent merkezinde yer aldığına dikkat çekmişti. Seçer, tedavi için kent merkezine gelen hastalara refakat eden kişilerin önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, “Gelip burada barınacak yer bulamıyorlar. Annesi hastanede yatıyor, kız kardeşi hastanede yatıyor, refakatçisi oda alamıyor. O kadar ekonomisi yok. Nerede kalacak? Bir yakını varsa 3 gün onun yükünü çekebilir. Ama uzun süre kalamıyorlar. Bunu hayata geçirdik. Bu yönetmelikle çalışmaları bitirdik” açıklamasında bulunmuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Refakatçi Evi” projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hastaların yakınlarının konaklama sorunu çözülüyor. Büyükşehir, özellikle hastanelere uzak ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan hasta yakınlarının maddi ve manevi bakımdan yaşadıkları zor süreçte yardımına koşuyor. Büyükşehir, projeyi hizmet alımı yoluyla yürütüyor. 18 yaş üstü hasta yakınlarından 1 refakatçi, 18 yaş altı hasta yakınlarından ise 2 refakatçi kabul ediliyor. Kanser hastalığı için tedavi gören hasta yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama yapabiliyor. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı alacak olan yurttaşların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği servisler ile yapılıyor. Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana sıkıntı yaşatan otel esnafı da bu proje sayesinde nefes alacak.

"Çalışmalarımız bugünden itibaren başlamıştır"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, özellikle ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların kamu hastanelerinde tedavi gören yakınlarına refakat ederken kalacak yer sıkıntısı çekmemeleri için “Refakatçi Evi” projesini başlattıklarını söyleyerek, “Özellikle vatandaşlarımızın hastane önlerinde, zaman zaman araçlarında, zaman zaman eş, dostlarının evlerinde kalarak bir şekilde bu süreci geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu sıkıntının sonlandırılması açısından da bu çalışmanın önemli olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan da aslında hastanın da psikolojisini düşünmek gerekiyor. Kendisi hastanedeyken çevresindeki kişilerin durumunu da düşünüyor. Hastanın psikolojisi açısından da olumlu etkiler yaratacağını düşünüyoruz. Otel esnafımız açısından da olumlu olacak kanaatindeyiz çünkü bu çalışmayı biz hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştireceğiz. Özellikle hastanelerin yakın bölgelerinde olan otellerden hizmet satın alarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Çalışmamız bugünden itibaren başlamıştır. Dolayısıyla bu tür sıkıntıları olan vatandaşlarımız TEKSİN hattımız olan Alo 185’i arayarak müracaat yapabilirler. Bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız hızlı bir şekilde kendilerine geri dönüş sağlayacaklar ve bu çalışmadan faydalanmaları konusunda gerekli çalışmayı yapacaklar. Başvuru şartları da bu anlamda çok kolay. Hastamızın yatılı hasta olduğuna dair bir raporuna istinaden bu çalışmayı yapıyor olacağız. Biz vatandaşımızı Büyükşehir Belediyesi’nin misafirperverliği çerçevesinde ağırlamak ve onlara bu zorlu süreçlerinde gerekli desteği sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

“Büyükşehir’in projesinde yer almak bizleri de çok mutlu etti”

Otel işletmecisi Sıdıka Kocaman da proje içerisinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “20 yıllık bir işletmeyiz. Güvenli turizm sertifikamız mevcut. Pandemi sürecinde de her türlü önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Yaşadığımız pandemi sürecinde biliyorsunuz bütün esnaf çok zor durumdan geçiyor, özellikle turizm. Yaşadığımız süreçte de Başkanımızın, Büyükşehir Belediyemizin böyle bir projesinde yer almak bizleri de çok mutlu etti. Böyle bir projede yer almak bizleri son derece mutlu etti. Odalarımızın her türlü temizliği yapılıyor. Dezenfeksiyon işlemlerimiz yapılıyor. Misafir kabulünde HES kodu mutlaka sorgulanmaktadır. Ateş ölçümleri mutlaka yapılmaktadır" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12