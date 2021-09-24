Mersin’de halk oyunları ekibine yeni oyuncu alım sınavı tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren halk oyunları ekibine yeni oyuncu alımı için sınav düzenlendi. Sınavın jüri koltuğunda birbirinden değerli isimler oturdu ve sahnede hünerlerini sergileyen adayların müzik, yöre ve ritim becerilerini değerlendirdi.

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen sınavın jüri koltuğunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Yılmaz Kılınç, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü İcra Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Füsun Aşkar, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bale sanatçısı Baba Hasan Akyol ve Halk Oyunları Kulübü Sanat Yönetmeni Suphi Tugay Ertunç yer aldı. Gözlemci üyeleri ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Tiyatro ve Sanat Şube Müdürlüğü Koordinatörü Zehra Alev Tol ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şef Vekili İlker Bozkurt oluşturdu.

Gerçekleştirilecek halk oyunları seçmeleri öncesi yeni ekip üyelerini seçecek jüri ve gözlemci üyeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Sanata ve seçmelere dair yapılan sohbetin sonunda Seçer, jüri ve gözlemci üyelere teşekkür belgesi verdi. Sanatı ve sanatçıyı önemsediklerini vurgulayan Seçer, “Biz belediyemize tamamen objektif şartlarda sanatçı almak istiyoruz. Bugüne kadar hizmet eden arkadaşlarımız iyi. Biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Olması gerekeni yapmak istiyoruz” dedi.

Belediye bünyesinde sanat alanında çok güçlü kadrolar kurmak istediklerini kaydeden Seçer, ideolojisi ne olursa olsun sanatçıyı önemsediklerini ifade etti. Seçer, “Biz gerçekten öyle bir yapı kuralım ki, Mersin’de sanatın her dalında en iyisini yapmaya çalışalım. Hem kent bunu hak ediyor hem kentin dokusu buna çok uygun” diye konuştu.

Halk oyunları ekibine dahil olmak için sınava giren adayların ilk olarak boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Ardından adaylardan bildikleri yöre oyununu sergilemeleri istendi. Hünerlerini sergileyen adayların daha sonra ritim bilgileri ölçüldü ve jürinin gösterdiği bir figürü tekrar etmeleri istenerek gözlem yeteneklerine bakıldı. Jüri ve gözlemci üyeler seçmelerde ayrıca adayların sahnedeki postürüne de dikkat etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, sınavı konuya hakim, profesyonel isimlerle gerçekleştirdiklerini belirterek, “Jüri heyetimiz çok kıymetli. Ankara’dan, Gaziantep’ten, İzmir’den gelen jüri heyetimiz var. Gerçekten dolu dolu güzel bir sınav geçiriyoruz. Çocuklarımızı değerlendiriyoruz. Bunun bir bakış açısı, bir vizyon gerektirdiğini bildiğimiz için bilirkişilerle bir arada olmak bizlerin de ufkunu açıyor. Bu sınavları çok kıymetlendiriyoruz. Çünkü böylesine değerli jüri heyetiyle yaptığımız sınavlar gelen sanatçı arkadaşlarımızın da seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesine yakışan da bu olduğu için biz çok dinamik, çok kendinden emin, konuya hakim, gerçekten işini iyi bilen sanatçı arkadaşlarımızla yol yürüyor olmaktan ve yürüyecek olmaktan dolayı da ayrı bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konservatuar mezunlarının da işsiz olduğu bir süreçte Büyükşehir Belediyesinin böyle bir şeye kapı aralaması bence çok özel”

Halk Oyunları Kulübü Sanat Yönetmeni Suphi Tugay Ertunç ise sınava girecek kişilerin kostüm, müzik, yöre ve yeni yöre figürlerini öğrenme becerilerini test edeceklerini belirterek, "Sınavdan geçtikten sonraki sürecin daha keyifli ve güzel olacağını düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesinin böyle bir olaya öncülük etmesi bence çok güzel bir şey. Konservatuvar mezunlarının da işsiz olduğu bir süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir şeye kapı aralaması bence çok özel. Sayın Başkan’a da teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığı için” şeklinde konuştu.