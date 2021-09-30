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Mersin’de ’güvenli okul, güvenli gelecek’ projesi sürüyor

Mersin Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen ’güvenli okul, güvenli gelecek’ projesi kapsamında, görevli personele eğitim verildi.

MERSİN 30.09.2021, 10:10
Mersin’de ’güvenli okul, güvenli gelecek’ projesi sürüyor

Mersin Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen ’güvenli okul, güvenli gelecek’ projesi kapsamında, görevli personele eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Çocuk Şube Müdürlüğünce, polis sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde çocukların ve gençlerin daha güvenli ortamlarda eğitimlerinin devamının sağlaması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, okullar ve çevrelerinde alınması gereken güvenlik tedbirleriyle alakalı olarak merkez ilçedeki okullarda görev yapan sabit kolluk görevlileri ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile suç önleme ve soruşturma büro amirliğinde görevli personele, konuyla alakalı eğitimler verildi.

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