Mersin’de görme engelli kadınlara kurs desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, maddi kaynak oluşturmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla görme engelli kadınlara yönelik “Makrome Eğitimi Atölyesi” açtı.

Görme engelli kadınlara maddi kaynak oluşturmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan atölyenin ilk ürünleri ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesinin gönüllüleri tarafından verilen kurs üçüncü haftasını doldururken, görme engelli kadınlar makrome tekniğiyle çanta, anahtarlık ve hediyelik eşya gibi ürünler ortaya çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, projenin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Kendisinin sokakta görme engelli bir kadın görmediğini fark etmesiyle projenin ortaya çıktığını belirten Dokucu, “Tarsus’ta ve Mersin’de görme engelli kadın arkadaşların listesini çıkarttık. Arkadaşlar tek tek aradı” dedi.

Görme engelli kadınlara maddi kaynak oluşturacak kurslara devam etmek istediklerini belirten Dokucu, “Şimdi çiçek ekim-dikimini düşünüyoruz. Bunlar ferahlatan şeyler, sosyalleşmelerini sağlıyor. Bir adım attık, çok mutluyuz. Onlar da çok mutlular” diye konuştu.

Makromeden ortaya çıkacak ürünleri kadınlar için maddi kaynağa dönüştürmeyi planladıklarını vurgulayan Dokucu, “İlk birkaç ders makrome üretiminden daha çok özgüvenlerini geliştirmek istedik. O bizim için daha önemliydi. İlk olarak kadınları kampa götürdük. Orada çekingenlerdi. Herkes ailesinin elinden tutuyordu, yabancılık çekiyordu. Artık bağımsız olabilsinler, bize güvensinler diye onları ailelerinden alıp her birine personel verip gezdirdik” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da engelli bireylere yönelik yaşam alanları oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı. Mersin’deki yaşam alanlarına değinen Atila, “Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Engelsiz Yaşam Parkımız var. Orada hizmetlerimiz devam ediyor. Tarsus’ta da Kültür Park’ı bir yaşam alanı haline getirmeyi amaçladık. Mola evimiz var. Yanında Sakatlar Derneği ve Görme Engelliler Derneği var” ifadelerini kullandı.

Makromeyle ilgili açtıkları atölyeye de değinen Atila, “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’yla birlikte engelli bireylerimizin istihdamına yönelik bir süreç başlattık. Görme engelli kadınlarımız burada hem eğleniyorlar hem dinleniyorlar” dedi.

Kursiyerlerden 46 yaşındaki İnci Özdemir, ilk kez bu tarz bir kursa katıldığını vurgulayarak, “Bu ikinci gelişim. Bir tane anahtarlık yaptım. İnşallah öğreneceğim. Çok güzel bir şey. Keşke her zaman böyle kurslar açılsa, hiç bitmese. Ben kazak örüyorum, bebek yelekleri yapıyorum. Kendi el becerilerim var ama makrome bilmiyordum. Yeni öğreniyorum” diye konuştu.