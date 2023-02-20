Mersin’de gönüllüler depremzedeler için tek yürek oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için oluşturduğu barınma alanlarında ve yardımların bölgeye ulaştırıldığı tesislerde yüzlerce gönüllü ile çalışıyor. Deprem haberinin ardından bölgeye gidemeyen ama depremden etkilenen insanlara destek olmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ile el ele verdi.

İhtiyaç olan her noktada Büyükşehir Belediyesinin ekiplerine destek olan gönüllüler, karşılama, kıyafet tasnifleme, depremzedelerin ihtiyaç listelerini alma, yemek, çay ve kahve dağıtımı gibi birçok alanda ekiplere destek oluyor. Gönüllüler, belediye çalışanları ile dayanışma halinde, tek yürek olarak hizmet veriyor. Büyükşehir ekipleri, gönüllülerin desteği sayesinde daha hızlı ve etkin hizmet verebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Danışmanı Yalçın Kaya, Yenişehir Fuar Alanı’nda gönüllülerle birlikte, 1.5 gün gibi kısa bir sürede depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir alan oluşturduklarını söyledi. Kaya, “Gönüllü arkadaşlarımız, ilk günden itibaren gelerek başvurularını yaptılar ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız, buraya gelen yardımlarla alakalı destek oluyorlar” dedi. Kaya, gönüllü olmak isteyenlerin barınma alanlarına giderek kayıt yaptırmalarının yeterli olduğunu söyledi.

Gönüllü olarak çalışanlardan öğretmen Merve Atay, 6 Şubat’ta yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini vurgulayarak, "Onların kanayan yaralarını biz ruhen hissettik. Bizim de ruhumuz kanıyor. Evde boş duramıyoruz, o yüzden burada elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlara kıyafet, yiyecek, barınma alanı temin ediyoruz. Koşturuyoruz, hiç boş durmuyoruz. Benim arkadaşlarım da göçük altında kaldı ve ben hiçbir şey yapamadım onlar adına. En azından, ‘kalan insanlarımıza destek verelim’ dedim. O yüzden buradayım” diye konuştu.

"Mersin, çok kültürlü bir şehir”

Gönüllü olarak çalışanlardan öğretmen Belen Burcu Durukan da depremzedelerin ihtiyaçlarına göre listeler oluşturup, ayakkabıdan iç çamaşırına, şampuandan çocuk bezine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. Durukan, “Arka tarafta yemekler dağıtılıyor, onlara yardımcı oluyoruz. Ön tarafta sürekli gün içinde bağış yapılıyor. Bağışları alıp yukarıya taşıyoruz. Hepsini tek tek ayırıyoruz. Çamaşırhanemiz var, kıyafetlerini yıkayabiliyorlar. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Bu gönüllülük genelde sosyal medyada çok paylaşılıyor. Mersin, çok kültürlü bir şehir. Herkesin Osmaniye’de, Adana’da, Hatay’da, Adıyaman’da, her yerde, yani deprem bölgelerinde akrabaları olduğu için, hem onlara yardıma gidilip geliniyor hem de burada oradan gelen insanlara bu şekilde yardımcı olabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Burada yardım ederek acımızı unutmaya çalışıyoruz”

Gönüllülerden 27 yaşındaki öğretmen Büşra Düşünekli ise Yenişehir Fuar Alanı’nda birçok gönüllü ile depremzedeler için görev aldıklarını anlatarak, “Hepimiz bu durumda olabilirdik. Biz depremzedelere eşyaları verirken, bu duyguyu onlara geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizden çok mahcup bir şekilde eşyaları istiyorlar ve ‘biz de sizin gibi burada olabilirdik. Bizim de zaten başımıza geldi. Biliyorsunuz ki Mersin de depremi çok şiddetli hissetti. Biz de iki üç gün sokakta kaldık’ diyerek, onların duygularını paylaştığımızı onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Duygularımızın bir tarifi yok. O yüzden elimizden geldiği kadar, gece gündüz burada yardım ederek acımızı unutmaya çalışıyoruz” dedi.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Altınok, “Burada, buraya kayıtlı olan depremzedelerin kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Onlar bize bir liste veriyor. Biz de onları temin etmeye çalışıyoruz. Yemek, su ve kıyafet dağıtıyoruz. Öğretmen gönüllüler de var. Oraya bir oyun alanı kuruldu. Onlar da küçük yaştaki çocuklarla orada ilgileniyor. Aslında buraya gelmeden deprem bölgesine gitmeyi istiyordum. Oraya gidemedim” ifadelerini kullandı.