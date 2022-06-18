Mersin’de gençlerin sınav heyecanı başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Mersin’deki okullara gelmeye başlayan öğrencilere, aileleri de eşlik etti.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen YKS, Mersin il genelinde, 112 okulda gerçekleştiriliyor. Toplam 40 bin 96 öğrencinin girdiği sınav çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok sınıf hazırlandı.

Mersin’deki okullarda sınava giren öğrenciler, sabah saat 08.30’dan itibaren okul önlerinde toplanmaya başladı. Sınava merkez Mezitli ilçesindeki Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinde giren öğrenciler, sıkı bir denetimden geçirilerek okul bahçesine alındı. Çok sayıda öğrencinin sınava girdiği okul önünde polis memurları tarafından da önlem alındı. Öğrenci velileri okul önünden uzaklaştırılırken, kapıda görevli öğretmenler de sıraya giren öğrencilere sınavla ilgili uyarılarda bulundu.

İlk oturumu başlayan sınavın, ikinci oturumu da yarın yapılacak.