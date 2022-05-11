Mersin’de ’Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışması’ yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM koordinatörlüğünde bu yıl ilki düzenlenen ’Türk mutfağı’ temalı ’Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışması’nda dereceye girenleri ödülleri törenle verildi.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada, öğrenciler ana yemek ve tatlı olmak üzere 2 kategoride yarıştı. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da katıldığı törenle verildi.

Öğrencilerin menü düzenleme, elindeki malzemeyi verimli kullanma, zamanlama, servis yapma incelikleri gibi konularda tecrübeler edinmelerini ve motivasyonlarını arttırmayı amaçlayan yarışmada ana yemek kategorisinden birinci Mersin Mesleki Eğitim Merkezi, ikinci Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü ise Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Tatlı kategorisinde birinciliği Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinciliği Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncülüğü Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elde etti.