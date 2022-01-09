Mersin’de gazetecilerin çektiği fotoğraflar sergilendi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Gazeteci Gözüyle Karma Fotoğraf Sergisi’nde, gazetecilerin çektiği fotoğraflar sergilendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Toroslar Belediyesi eski Belediye Başkanı Hamit Tuna ve çok sayıda gazeteci katıldı. Sergide, Mersin’deki gazetecilerin haber çalışması sırasında çektiği 33 adet fotoğraf yer aldı.

Açılış sorasında fotoğrafın önemine dair konuşan MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, “Anı yakalamak gazeteciler açısından çok önemli. Pek çok fotoğraf tarihe tanıklık etme anlamında büyük bir önem arz ediyor. Gazeteciler tarihe tanıklık edip fotoğraflar aracılığıyla tarihi belgeliyorlar. Mersin’deki gazetecilerin gözüyle çekilmiş olan fotoğrafları burada sergiledik. İlerleyen süreçlerde Mersin’in kurtuluş tarihi yıldönümü ve benzer önemli günlerde çekilmiş fotoğrafları da sergileyeceğiz" dedi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek fotoğraflar üzerine sohbet etti.