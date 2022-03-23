Mersin’de fidanlar toprakla buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte yaklaşık 9 bin hektar alanın yandığını belirterek, "Geçen seneden bu seneye 10 bin hektar alanda ağaçlandırma yaptık. 5 milyon 300 bin üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Sadece orman oluşturmakla kalmıyoruz, orman köylümüze bakanlık olarak çok ciddi destekler sağlıyoruz" dedi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Daha Yeşil Bir Mersin İçin” fidan dikim etkinliği, Vali Ali İhsan Su’nun başkanlığında Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası’na katılan sporcularla birlikte düzenlendi. Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Vali Su’nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Türkiye Basketbol Federasyon Vekili Ömer Onan, il protokol üyeleri ile ormancılar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Su, ülke olarak orman varlığı bakımından çok iyi durumda olunduğunu belirterek, "Orman varlığını artıran ülkeler arasında da Avrupa’da birinciyiz. Mersin’in de toplam arazisinin yüzde 54’ünü ormanlarımız kaplamaktadır. İl olarak orman arazisi bakımından Türkiye’de üçüncü sıradayız. Bu alanda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çok yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz“ dedi.

"5 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturduk"

Dünya genelinde iklim değişiklikleri sebebiyle meydana gelen sel ve yangınlardan ilimizin de etkilendiğini söyleyen Su, Mersin’de zararların hepsinin devlet tarafından karşılandığını, yanan yerlerin de ağaçlandırılarak tekrardan ormana kavuşturulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mersin’de yaklaşık 9 bin hektar alanın yandığını vurgulayan Su, "Geçen seneden bu seneye 10 bin hektar alanda ağaçlandırma yaptık. 5 milyon 300 bin üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Sadece orman oluşturmakla kalmıyoruz, orman köylümüze bakanlık olarak çok ciddi destekler sağlıyoruz. Bal ormanları oluşturarak vatandaşlarımıza çok ciddi imkanlar sağlamış oluyoruz. Ormanlar hayatımızın vazgeçilmez en önemli imgesidir. Ormansız bir hayat mümkün değildir. Dünyada eğer ormanlar yok olursa insanlık da yok olur. Ormanların yok olduğunu düşünürsek insanlık biter. Çocuklarımıza orman sevgisi, ağaç sevgisi verebilmek çok önemli" şeklinde konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kentte düzenlemiş olduğu turnuvaya katılan tüm sporculara da başarılar dileyen Su, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise orman alanlarının daha da geliştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydederek, bütün vatandaşları ve özellikle gençleri bu çalışmalara ortak olmasının önemine işaret etti. Karacabey, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre ve Türkiye bırakmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Fidan dikim etkinliğinde 3 hektar alanda mavi servi, kara servi, fıstık çamı, zakkum, defne ve keçiboynuzundan oluşan 650 adet fidan toprakla buluşturuldu.