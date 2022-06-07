Mersin’de fidanlar toprakla buluştu

Mersin’de bu yılki teması ’Sıfır Atık’ olarak belirlenen Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin artırılması amacıyla Mersin Valiliği himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlikten, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik, Toroslar Şehir Hastanesi Ağaçlandırma Projesi Sahasında yapıldı. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, il müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, ‘Sıfır Atık’ ile ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genel koordinasyonunda, illerde valilikler himayesinde il müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdürülmeye devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Mersin genelinde faaliyetleri ve uygulamaları yakinen takip ediyor. Sıfır atık yönetim sistemine geçen firma kurum ve kuruluş sayısı 3 bin 669, ’Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ alan kurum ve kuruluş sayısı 3 ise 38’dir. Yine ’Sıfır Atık’ konusunda devam eden çalışmalar neticesinde ülkemiz genelinde plastik poşet kullanımı yüzde 65 azalmıştır” dedi.

Denizlerin korunması ve gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak amacıyla ülke genelinde uygulamaya konulan ’Sıfır Atık Mavi Projesi’nin Mersin’de de başlatıldığının altını çizen Vali Pehlivan, “Bu çerçevede deniz çöpleri ile mücadele ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla ’Deniz Çöpleri İl Eylem Planı’ hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından bu hafta düzenlenecek toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı çeşitli etkinliklerle, ’Sıfır Atık’ başlığı altında ’sağlıklı çevre yaşamı’ konusunda farkındalık çalışmaları yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ ve ‘Türkiye Çevre Haftası’ münasebetiyle düzenlenen etkinlikte fidanlar, Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler tarafından toprakla buluşturuldu.