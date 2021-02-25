Mersin’de evlenmeler de boşalmalar da azaldı

Mersin’de geçen yıl hem evlenen hem de boşanan çiftlerin sayısı azaldı. TÜİK verilerine göre, Mersin’de 2019’a göre geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı yüzde 4,1, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 7,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2020 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2019 yılında 542 bin 314 çift evlenirken, 2020 yılında bu sayı yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu.

Mersin’de evlenmeler ve boşanmalar azaldı

TÜİK verilerine göre, geçen yıl Mersin’de evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı azaldı. 2019’da 12 bin 609 çiftin evlendiği kentte, geçen yıl bu sayı yüzde 4,1 azalarak 12 bin 95’e düştü. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2019 yılında 4 bin 435 iken, 2020 yılında yüzde 7,1 azalarak 4 bin 120 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızında Mersin 2’nci sırada

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı Türkiye’de binde 5,84 olarak gerçekleşirken, Mersin binde 6,52 ile 2’nci sırada yer aldı.

Öte yandan, Türkiye’de binde 1,62 olarak gerçekleşen kaba boşanma hızı, Mersin’de ise binde 2,22 oldu. Mersin, bu oranla kaba boşanma hızında 7’nci sırada yer aldı.

Mersin’de en fazla boşanmanın 16 yıl ve daha uzun süreli evliliklerde gerçekleştiği bildirildi.