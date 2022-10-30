Mersin’de ’Evimiz Atölye’ projesi büyüyerek devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi işbirliğinde ‘Elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganıyla yürütülen ‘Evimiz Atölye’ projesi, 50. Yıl Mahallesi’nde ikamet eden kadınlarla buluştu.

Kadınların ekonomide daha fazla yer almaları ve onların üretim gücünün toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde ‘çoraptan oyuncak yapımı’ atölyesine katılan kadınları ziyaret eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Evimiz Atölye projesiyle evde gizli kalan kadın iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi ve kadınların sosyalleşmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydediyoruz” dedi.

Evimiz Atölye projesine 50. Yıl Mahallesi’nin de katılmasıyla faaliyet gösterdikleri mahalle sayısının 16’ya çıktığını ve atölyeye kadınların gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Seçer, “50. Yıl Mahallesi’nde kadınlarımızla buluştuk. Hepsinde bu projeye katılma konusunda istek ve mutluluk görmek harika bir şey. Kadınlarla yaptığımız sohbetlerde de bu birlikteliklerinin kendilerinde yeni fikirler oluşturduğunu söylüyorlar. 16 mahalleye ulaşan bu projemiz, yayılarak diğer mahallelerimize de ulaşacak” diye konuştu.

Evimiz Atölye projesi çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık bin kadınla beraber çalıştıklarını, kadınların ürettikleri ürünleri ekonomik değere dönüştürebilecekleri stantlardan veya online platformlardan da yararlandıklarını kaydeden Seçer, “Bu çalışmalar sadece bir kez yapılıp bitirilmiyor. Diğer mahallelere dönüş yapılıyor ve tekrar atölye çalışmalarından faydalanmalarına fırsat veriliyor. Ayrıca kadınlarımızın ürettikleri bu ürünleri stantlar veya online üzerinden satış yapma imkanları da oluyor. Bunların da eğitimi veriliyor. Yani kadınlarımız evde daha fazla üreten ve kendine daha güvenen kadınlar haline geliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye genelinde yayılması gereken bir proje”

Projenin mahallesinde ikamet eden kadınlar tarafından çok beğenildiğini belirten 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Nergiz Özcan, “Pandemi nedeniyle uzun zamandır evine kapanmış olan mahalle sakinlerim bu proje ile dışarı çıkmış oldu. Bu tür projelerin daha da artmasını istiyoruz. İçeriği de çok güzel ve ekonomik destek olarak da kadınlarımıza güzel bir dönüş sağlıyor. 4 haftalık bir eğitimin ardından kadınlarımız evlerinde çoraptan oyuncak üretecekler. Bence Türkiye genelinde yayılması gereken bir proje” şeklinde konuştu.

“Bir kadının özellikle ekonomik özgürlüğü olmak zorunda”

Mahallelerinde bu zamana kadar böyle bir kursun hiç olmadığını ve muhtarlarının bilgilendirmesi ile çalışmalara katıldığını söyleyen Kader Yavuz, öncelikli hedefinin aile ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, “Bir kadının özellikle ekonomik özgürlüğü olmak zorunda. Böyle bir şeyin olduğunu duyunca hemen geldim katıldım. Kursu tamamladıktan sonra bize 50 tane oyuncak verilecek ve ekonomik özgürlüğümü sağlamış olacağım” dedi.