Mersin’de evde sağlık ve bakım hizmeti aralıksız sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki ’Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri’ ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ’Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri’ uygulaması ile Yaşlı Destek Birimi, ihtiyaç duyan 65 yaş üstü her vatandaşa ulaşıyor. Vatandaşları arayarak günlük kontrollerini sağlayan ekipler, evlerine giderek bakımlarını da gerçekleştiriyor. Ev temizliği, kişisel bakım, sağlık muayenelerini yapan ekipler, evlerinde küçük çaplı herhangi bir arıza olup olmadığını da soruyor. Bildirilen arızalar onarılırken, ekipler de yaş almış vatandaşlarla sohbet ediyor.

“Onların birer manevi evladı olmak istiyoruz”

Sağlık İşleri Dairesi Yaşlı Destek Biriminde gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, 65 yaş ve üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetler sunduklarını anlatarak, “Mersin merkez ilçelerde 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan vatandaşlara, günlük arama hizmeti sağlıyoruz. Rutin aramalarda kendilerinin sağlık durumunu, sosyal yaşamlarını, belediyemizden herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor, buna göre hareket ediyoruz. Evlerindeki mini bakım onarım tadilat işlemlerini birimimizin ustası yapabiliyor. Musluk arızası, ampul arızası gibi onların yapmakta zorlanacağı işleri, Yaşlı Destek Birimi personeli olarak bizler yapıyoruz” dedi.

“Bir belediyeden daha ne beklenir ki?”

Yaşlı Destek Biriminden destek alan Necla Yapar, “Ben sizlerden ve Başkanımızdan çok memnunum. Çeşmemiz bozuluyor, telefon açıyoruz, geliyorlar. Elektriğimizi yapmaya geliyorlar. Her hususta yardımları var. Çok teşekkür ederiz. Yemeğimiz geliyor. Herhangi bir durumda yardımlarımız geliyor. Her gün ‘nasılsınız bir isteğiniz var mı bir şey lazım mı ?’ diyerek arıyorlar, soruyorlar, Çok teşekkür ediyorum” dedi. Evde el işi ürünler yaptığını ve bunları Büyükşehir Belediyesinin stantlarında satabildiğini de vurgulayan Yapar, “Patik, mandal sepeti, ceket, kazak, bluz yapıyorum. Çocuk takımları örüyorum. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar, bize yer verdiler. Gelip evden alıyorlar, eve bırakıyorlar” diye konuştu.

Cevat Kapki ise Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün arandığını, hiçbir ihtiyacı olmasa bile o gün arayan kişi ile sohbet ettiğini söyleyerek, “Her şeyimi dört dörtlük yapıyorlar. Telefon etsem hemen geliyorlar. ‘Bir şey lazım mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir şey istiyor musunuz?’ diye her gün hatırımızı soruyorlar. Mesela evimde su tesisatı bozuktu. Çeşmem 2 gündür akıyordu ama çok para tuttuğu için yaptıramıyordum. Büyükşehir Belediyesinden arkadaşlarımız sağ olsun gelip yaptılar. Geçen gün elektriğim bozuldu, yine gelip hallettiler. Her gün yemeğim geliyor. Bir belediyeden daha ne beklenir ki? Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.