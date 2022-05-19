Mersin’de ’Engelsiz Bocce Turnuvası’ düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesince, Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Yenişehir ilçesi Engelsiz Yaşam Parkı’nda ortopedik engellilere yönelik ’Bocce Turnuvası’ düzenlendi.

Hakemler eşliğinde 2 gün süren turnuvada ortopedik engelli bireyler gözlerini hedef topuna dikerken, kıyasıya bir çekişme yaşandı. Turnuvada hedefe en yakın topu atan yarışmacılar sayı almanın sevincini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri turnuvayla ilgili bilgi vererek, "Belediyemizin imkanlarından, hizmetlerinden yararlanan engelli bireylerimiz katılıyor turnuvaya. Halka açık bir turnuva. Katılım da iyi seviyede” dedi.

Turnuvanın birincisi Murat Ünlü oldu

Engelsiz Yaşam Parkı’nda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören ’Bocce Turnuvası’nın birincisi Murat Ünlü oldu. İhsan Kuş ikinci, Sünbül Şimşek ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada dereceye girenlere ve katılımcılara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa tarafından kupa ve madalya verildi.

“Yüzde 92 kas hastasıyım, yapabildiğim tek spor bocce”

Ortopedik engelli bireylerden kimi ilk kez bocce oynadığını söylerken, kimi ise antrenmanlı olduğunu vurguladı. 48 yaşındaki Nimet Altın, “Ben yüzde 92 kas hastasıyım. Yapabildiğim tek spor bocce. Mesela okçuluğu da çok istiyorum ama yapamıyorum. Yüzde 92 engelli bir insan bile bunu yapabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Pek çok insana örnek teşkil ediyoruz” diye konuştu.

“Bu sosyal faaliyetler 1 günümüzü 24 saate indirdi”

64 yaşındaki Mehmet Göknur, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kendisini oldukça rahatlattığını belirterek, “2 senedir çok rahatım, spor faaliyetleri yapıyorum. Bütün sporcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çok mutluyum. Herkesten Allah razı olsun. Bazen 1 günümüz 365 gün olur. Bir gecemiz 12 ay olur. Ama bu sosyal faaliyetler 1 günümüzü 24 saate indirdi” ifadelerini kullandı.