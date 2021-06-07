banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Mersin’de ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi eğitimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çalışmaları, Mersin’de devam ediyor.

MERSİN 07.06.2021, 16:36
Mersin’de ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi eğitimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çalışmaları, Mersin’de devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, il merkezinde bulunan çok sayıda kurumda verdiği eğitimlerle, "Biz anneler tükenmeyen sevgimiz, sabrımız ve sağduyumuzla yavrularımızı bu illetten koruyabiliriz. Dünyada anne sevgisinden güçlü hiçbir şey yoktur. Unutmayın gücümüz sevgimizdir. Bu illeti sevgimizle yeneceğiz” vurgusu yapılarak, uyuşturucu kullanımında erken tespit ve bağımlılık sarmanına yakalanmadan çocuklara müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Özellikle annelere ulaşan ekipler, uyuşturucu ile mücadelenin çok önemli olduğunu dile getiriyor.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu