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Mersin’de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

Mersin’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

MERSİN 28.07.2022, 14:58
Mersin’de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

Mersin’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve öneri konularında 24 oturumda 476 kişiye eğitim verildi.

Kurulan bilgilendirme stantlarında da broşür dağıtan ekipleri, "Uyuma" uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı.

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