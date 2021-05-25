Mersin’de en güzel bahçe ve balkon yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mersin’de en keyifli konum; benim bahçem, balkonum’ sloganıyla ‘En Güzel Bahçe/Balkon Yarışması’ düzenliyor. Yarışmayla çevre bilincini ve çevre sevgisini artırmak, vatandaşların sosyal ilişkilerinin taze tutulmasını sağlamak, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek ve Mersin’de yeşil dokunun artırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli, Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri vatandaşlar yarışmaya katılım sağlayabilecek. Başvuruların 30 Mayıs’a kadar alınacağı yarışma için vatandaşlar, Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi öncülüğünde düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, birbirinden güzel, rengarenk çiçekli balkon ve bahçelerinin fotoğraflarını enguzeli@mersin.bel.tr adresine göndererek katılım sağlayacak. Büyükşehir, yarışma kategorilerini, en güzel balkon, en güzel bahçe olarak belirledi.

Yarışmanın sonucu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak. Balkon kategorisinde ilk 3 sırada yer alan yarışmacılara, bahçe kategorisinde ise birinci olanlara bahçe aleti seti ve doğal tohum seti hediye edilecek. Ayrıca her katılımcıya birer katılım sertifikası verilecek.