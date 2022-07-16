Mersin’de emekçi kadınlar için kamp eğlencesi düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, gündelik işlerde çalışan, ev işçiliği yapan veya tarlalarda alın teri döken emekçi kadınlara yönelik moral ve eğlence programı düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen programda, yemek ikramı da yapılan kadınlar, müzik eşliğinde halaylar çekip oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. Çocukların da survivor parkurunda zaman geçirdiği etkinlikte, yine çocuklar grup olarak müzik eşliğinde dans ettiler.

Ev işçisi kadınlardan Safinaz Dur, çocuklarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyleyerek, “Bugün çocuklarımla beraber Gençlik Kampında düzenlenen etkinliğe katıldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. İyi ki var, iyi ki böyle bir etkinlik düzenledi, iyi ki buradayız" dedi.

Tarsus’a bağlı Mahmutağa Mahallesi’nde yaşayan ve tarlalara çalışmaya giden Miyaset Şahan da “Bugün köyümüze otobüs geldi. Arkadaşlarımla hep birlikte buraya geldik. İkramda bulundular, oynadık, yedik, içtik, eğlendik. Allah razı olsun” diye konuştu.