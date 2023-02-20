Mersin’de eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 20 Şubat tarihine kadar uzatılan yarı yıl tatili sona ererken, Mersin’de öğrenciler eğitim ve öğretime bugün yeniden başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, eğitim öğretim yılının ikinci kanaat döneminin Mersin’de bugün itibariyle başladığını belirterek, "İlimizde tüm kademelerde resmi ve özel kurumlarımıza afet bölgesinden yaklaşık 7 bin öğrencimiz nakil gelmiştir. Mevcut okullarımızın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplarda ve Kredi Yurtlar Kurumlarında kalan depremzede öğrencilerimiz için Mersin Üniversitesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere her kademeden sınıflar oluşturduk. Ayrıca ’Hayat Boyu Öğrenme’ birimimiz tarafından oluşturulan mobil kayıt ekiplerimiz depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak kaldığı pansiyon ve yurt gibi noktalara ulaşarak hayat boyu öğrenme kurslarımız ve açık öğretim okullarımız için vatandaşlarımızı bilgilendirmekte ve kayıt almaktadır" dedi.

İl genelinde afetzede öğrenciler için nakil işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Koca, "Devletimiz ve milletimiz el ele, tek yürek olarak bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci kanaat döneminin tüm vatandaşlarımıza, tüm meslektaşlarımıza, tüm evlatlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.