Mersin’de Edebiyat Festivali

Mersin’de 13-15 Ocak tarihleri arasında Türkiye’nin birbirinden değerli şair ve yazarlarının katılımıyla ’Edebiyat Festivali’nin yapılacağı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ’Edebiyat Festivali’nde kültür park içerisinde yapımı tamamlanan, denizin sıfır noktasındaki okuma salonunun da açılışı yapılacağı bildirildi. Başkan Vahap Seçer’in kente kazandırdığı 8’inci okuma salonunun açılışına, yazar Ahmet Ümit’in de katılacağı ifade edildi. Her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak faydalanabileceği 150 kişilik kapasiteye sahip yapıda, dijital okuma salonu, 16 bilgisayar ve farklı kategorilerde 10 bin kitap yer aldığı ayrıca vatandaşlara çay, kahve ve internet hizmetlerinin ücretsiz olacağı kaydedildi.

“Edebiyatı, Mersin’de böyle bir festivalle taçlandırıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘Mersin Edebiyat Festivali’nin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Festivalin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Özdülger, “Mersin Edebiyat Festivali, bizim gerçekten çok önemsediğimiz bir çalışma ve bunu yapıyor olmanın da gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sanat dallarının en önemli disiplinlerinden biri olan edebiyatın, Mersin’de böyle bir festivalle taçlandırılması olmazsa olmazımızdı. Çünkü birçok önemli şairi ve yazarı yetiştirmiş, bağrında barındırmış şanslı şehirlerden biriyiz” dedi.

Festival boyunca şiir dinletileri, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenleneceğini aktaran Özdülger, “Elbette ki müzik de sanatın önemli kollarından biri. Ünlü şairlerin bestelenmiş eserlerinden de bir konser gerçekleşecek. Dolu dolu geçecek olan bir festival bu. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, festivallerin birleştirici gücünün de farkındayız. Tıpkı, ‘Uluslararası Tarsus Festivali’nde yaptığımız gibi, ‘Gençlik Festivali’nin organizasyonunda hissettiğimiz gibi, ‘Mersin Edebiyat Festivali’ de bizi son derece heyecanlandıran, şehirde yankısının uzun süre devam edeceğine inandığımız kıymetli bir çalışma olacak” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmaların ne kadar önem taşıdığının ve bu çalışmaların halka her şekilde yayılması gerektiğinin bilincinde olduklarını aktaran Özdülger, "Kentimizin bir edebiyat kenti olarak da anılmasını istiyoruz, çünkü bunu hak ettiğini biliyoruz. Bu noktada 13, 14 ve 15 Ocak’ta gerçekleşecek 3 günlük festival boyunca, Mersinli sanatseverler olarak çok önemli şair ve yazarlarla beraber olma fırsatına erişeceğiz” ifadelerini kullandı.