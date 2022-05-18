Mersin’de ’Düşünme Becerileri ve Becerilerin Değerlendirmesi’ atölye çalışması yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi çerçevesinde, ’Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi’ atölye çalışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen atölye, Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu tarafından Türkçe ve sınıf öğretmenlerine yönelik olarak yürütüldü.

50 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen ölçme ve değerlendirme çalışması çerçevesinde, okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesine dayalı soru yazma ve dereceli puanlama anahtarı hazırlama ve geribildirim verme çalışmaları yapıldı. Ayrıca eğitim süresince ’atıksız eğitim’ ilkesi temel alınarak kağıt, kağıt bardak, plastik şişe gibi 5 günde birikecek olan yüzlerce atığın da önlenmesi amaçlandı. Katılımcı öğretmenler tarafından da desteklenen uygulamanın, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında farkındalık çalışması niteliği taşıdığı kaydedildi.