Mersin’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri hafta boyu sürecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ için dolu dolu bir etkinlik programı hazırlandı. ‘İklim ve Çevre Şenliği’ ile başlayacak ve hafta boyunca devam edecek Dünya Çevre Günü etkinliklerinde bisiklet turu, çevre ve sanat sergisi, temizlik, dalış ve deniz dibi temizlik etkinliği ve resim gibi çok sayıda etkinlik Mersinlilerle buluşacak.

5 Haziran Pazar günü ‘Dünya Çevre Günü’ çerçevesinde Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda saat 17.00’de ‘İklim ve Çevre Şenliği’ gerçekleştirilecek. Şenlik münderecatında saat 16.30’da taş bina önünden başlayacak ve 17.00’de Özgecan Arslan Barış Meydanı’nda sona erecek olan ‘İklim İçin Bisiklet Turu’ yapılacak. Saat 17.00’de yine Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ‘Circular 3. Ulusal Çevre ve Sanat Etkinlikleri’nin açılışı gerçekleştirilecek ve sergi 3-5 Haziran’da gezilebilecek. Ayrıca 17.00-19.00 saatleri arasında resim etkinliği yapılacak.

Saat 17.30’da ‘Atma Dönüştür Tasarla Yarıştır’ Liseler Arası Atık Malzemelerden Sanatsal Tasarım Yarışması ödül töreni yapılırken, 18.00-19.00 saatleri arasında da Kent Orkestrası Konseri gerçekleştirilecek. Şenlikte animasyon gösterileri, jonglör ve palyaço gösterileri de yer alırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personeli Dilek Cansız’ın ‘Dilek’in Hayali’ isimli geri dönüşüm tasarım sergisi etkinlikte yer alacak. MESKİ personeli Recep Alçamlı tarafından ‘Atık Kalemlerden Tasarım Sergisi’ ve MESKİ personeli Makbule Koç tarafından da ‘Atık Lastiklerden Tasarım Sergisi’ açılacak.

75. Yıl Fen Lisesi tarafından Geri Dönüşümde Sanatın Ayak İzleri Sergisi açılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin kompost yapımı standı da şenlikte yer alacak. MESKİ’nin gezici su analiz laboratuvar standı ve Semiha Zorlu’nun ‘Atık Malzemelerden Mozaik Tasarım Sergisi’ yer alacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın fide dikim standı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin geri dönüşüm üretici kadın stantları ile Park ve Bahçeler Dairesi’nin ‘Yemyeşilsin Mersin’ çiçek ekimi standı etkinlikte yer alacak.

6 Haziran Pazartesi günü de Atatürk Caddesi’nde ‘temizlik etkinliği’ gerçekleştirilecek. Özel öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek temizlik etkinliği saat 10.00’da Taş Bina önünden başlayacak. 7 Haziran Salı günü ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün katılımıyla Marina’da saat 10.00’da ‘dalış ve deniz dibi temizlik etkinliği’ yapılacak. 8 Haziran Çarşamba günü Kocahasanlı’da özel bir otelde saat 10.00’da ‘Mavi Mersin İçin Mavi Bayrak’ paneli düzenlenecek. Aynı gün Silifke Boğsak’ta ise saat 14.00’ta deniz altında temizlik dalış etkinliği’ yapılacak.

9 Haziran Perşembe günü ise ilçelerde ‘sahil temizlik etkinliği’ gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da Karaduvar Sahili’nde, saat 10.00’da ise Anamur Sahili Rauf Denktaş Parkı, Aydıncık Sahili Büyükalan, Silifke Taşucu Kum Mahallesi ve Erdemli Kızkalesi Sahili’nde sahil temizliği yapılacak. 10 Haziran’da ise Karagöl-Çiniligöl’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile MESKİ’nin gönüllü personellerinin katılımıyla ‘küresel Isınma ve iklim değişikliği farkındalık tırmanışı’ yapılacak ve etkinlikler sona erecek.