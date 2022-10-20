Mersin’de ’Doğadaki yaşamı keşfet doğa ile bütünleş’ etkinliği

Mersin’de ’Doğadaki yaşamı keşfet-doğa ile bütünleş’ projesi çerçevesinde, endemik türlere ev sahipliği yapması nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca sit alanı ilan edilen, dünyada nesli koruma altındaki caretta caretta kaplumbağalarının da üreme alanı olan Adanalıoğlu sahilinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliğinde organize edilen etkinliğe, farklı ilçelerdeki okullardan öğrenciler, öğretmenler ve gönüllüler katıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da çocuklara doğayı koruma bilincinin aşılanmasını ve çevreci yaşama uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinliğe katılarak, çocukları ve proje ekibini yalnız bırakmadı. Tüm giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanan etkinlikte öğrencilere, deniz canlılarının korunması, tarım arazilerine verilen tahribatı en aza indirmek amacıyla verilen mücadele, iklim değişikliği, çevre ve doğal kaynakların korunmasının önemini, biyo/çeşitliliğin önemi, ağaçların odun ve odun dışı ürünleri, bitki türlerinin çeşitliliğini korumak için hangi önlemlerin alınacağı ve orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri anlatıldı.

Doğa ile uyumlu bir yaşam için

“Doğadaki yaşamı keşfet - doğa ile bütünleş’ projesi hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Meryem Ülkü Yozcu, “Yeryüzü üzerindeki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta. Bizler de buradan yola çıkarak öğrencilerimizle doğa ile uyumlu bir yaşam bilinci oluşturmak amacıyla, bunu da erken yaşlarda oluşturarak geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere 7’inci sınıf öğrencilerimizi hedef kitle olarak belirledik. Mersin’de öğrenim gören tüm öğrencilere açık bir proje ve her ilçemizden öğrencilerimiz projede yer alıyor" dedi.

“Koruma altındaki bölgede sık sık çalışmalar yapıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da konuşmasında, etkinliğe Mersin’in 13 ilçesinde bulunan farklı okullardan çocukların katıldığını belirterek, “Çocuklarımız, burada deniz ve doğa ile bir araya geldi. Adanalıoğlu’nda kesinlikle korunması gereken 1, 2 ve 3’üncü derece sit alanlarımız var. Cumhurbaşkanımız ile 3 yıl önce görüştük ve bu bölge sit alanı ilan edilmişti. Göreve geldiğimizde sahilde bölgenin 25 yıllık çöpü birikmişti. Biz bu çöpü kaldırdık, doğayı temizledik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız projelerle de sık aralıklarla gençlerimiz ve çocuklarımızın katılımıyla sahilimizde çevre bilinci eğitimi ve temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimi alıp bilinç kazanan çocuklarımız aile büyüklerine, arkadaşlarına ve çevresine de örnek oluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir doğa ve çevre bırakmak amacıyla böylesi önemli etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.