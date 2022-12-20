Mersin’de "Doğa Bizi Çağırıyor" etkinlikleri devam ediyor

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ’Doğa Bizi Çağırıyor’ etkinlikleri çerçevesinde merkezde yaşayan vatandaşlarla kırsalda yaşayan vatandaşları bir araya getirdiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde geleneksel hale getirilen ’Doğa Bizi Çağırıyor’ etkinlikleri, devam ediyor. Vatandaşlar farklı yerleri deneyimlemenin keyfini yaşarken, doğayla da iç içe bir gün geçiriyor. Büyükşehir’in bir durağı da Erdemli ilçesi Doğusandal Mahallesi oldu. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in de katılımıyla gerçekleşen gezide katılımcılar hem 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı, hem de bölgede yaşayan kadınların el emeği ürünlerinden tatma ve satın alma fırsatı buldu.

"Kırsaldaki kadınlarımız ile merkezdeki kadınlarımızı buluşturuyoruz"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, özellikle kırsalda gerçekleştirilen bu gezilerin, merkezde yaşayan vatandaşlarla kırsalda yaşayan vatandaşları bir araya getirdiğine dikkat çekerek, "2019’da ’Kırsal Buluşma Günleri’ olarak yola çıkılmıştı Kadın Dairesi ile birlikte. Kırsal Buluşma Gezilerinde amacımız, kırsaldaki kadınlarımızla kentteki kadınlarımızı bir araya getirmekti. Mersin’de yaşıyoruz, ama Mersin’i bilmiyorduk. Özellikle ovadan Toroslar’ın eteklerine ve yukarılara çıktık. Çıktıkça da çok değerli ürünlerimizin üretildiğini gördük. Kadınlarımızın ürettikleri bu ürünleri, kentte yaşayan kadınlarımızla buluşturmak istedik. Hem birbirleriyle kaynaşsınlar, hem de burada emek veren kadınlarımıza ek bir gelir olsun düşüncesiyle yola çıktık. Kentimizi, kadınlarımızı çok seviyoruz. Onların sosyalleşmesini ve ekonomide yer bulmalarını, ayrıca karar mekanizmasında yer almalarını çok istiyoruz” diye konuştu.

"Ürünlerimizin tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik"

Doğusandal Mahallesi Muhtarı Hasan Bulut ise, gezi sayesinde mahallede bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Yöresel ürünleri değişik çevrelere tanıtma ve ulaştırma imkanı buluyoruz. Vadiden başlayarak değişik yerleri gezecekler, görecekler ve köyümüzü çok beğenecekler. Umarım bundan sonra da sık sık ziyaretler çoğalacaktır. Keçiboynuzu pekmezi ve zeytin, buranın kendine has özel ürünleridir. Tanıtımında, satışında her bir köşeye ulaşmasında çok kıymetli oldu bu gezi" şeklinde konuştu.