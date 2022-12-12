Mersin’de dikenli yol alt geçidi açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 83 günde yapımı tamamlanan dikenli yol alt geçidi hizmete açıldı.

Açılışını yaptıkları alt geçidin tüm Mersinlilere hayırlı olmasını dileyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaklaşık 4 yılı geride bıraktıklarını ve bu süreç içerisinde başarılı birçok hizmete imza atıklarını ifade etti.

Başkan Seçer, “Açıkçası Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öyle çok şatafatlı, gösterişli işleri, öyle açılışları sevmiyoruz. Bakın dördüncü katlı kavşağı, alt geçidi açıyoruz. Onları anlatacağım, maceraları, geçirdiğimiz evreleri. Arkadaşlar dedi ki ‘insanlara duyuralım, açılış yapalım’. Yoksa ‘inşaat bitti, açın yolu trafik işlesin’ diyordum. Benim bakış açım bu. Gösterişle halkı kandıramazsınız. Yalanla, dolanla halkı kandıramazsınız. Halk bize inanıyor, halk bizi seviyor. Kalp kalbe karşıdır, çünkü biz halkı seviyoruz, çünkü konuşmalarımızda yalan yok. Onun için de halk bize inanıyor. Ben bunu hissediyorum” dedi.

“Mersin barış, kardeşlik, sevgi, saygı kenti oldu”

Yapılan katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarının Mersin’in trafik sorununun çözümünde önemli rol oynadığını belirten Seçer, güzel bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini dile getirerek, “Allah nasip ederse görevde kaldığımız sürece daha Mersin’e neler yapacağız neler. Metrolar da yeni bulvarlar da parklar da olacak. Mersin de şahlanacak ama bakın her şeyden öte çok kısa sürede en büyük eserimizi, mega projemizi hayata geçirdik. Mersin barış, kardeşlik, sevgi, saygı kenti oldu. Bundan daha büyük proje mi olur. Sevgi, saygı olmazsa paranın ne kıymeti var, yaptığınız yolun ne kıymeti var, yaptığınız sarayların ne kıymeti var? İnsanlar kendini iyi hissetmiyorsa, kendini kötü hissediyorsa bir siyasetçi olarak yaptığınız hiçbir işin, hiçbir hizmetin kıymeti harbiyesi yok” diye konuştu.

“Kanalize kavşaklar Türkiye’de, Mersin’de ilktir, zaten biz ilklerin memleketiyiz”

Dikenli yol alt geçidi sayesinde vatandaşların 3.Çevre Yolu’na veya Adnan Menderes Bulvarı’na ulaşabileceklerini kaydeden Seçer, Beşyol Plaza Kavşağı’nı da başlayacak olan çalışmalar çerçevesinde trafiğe kapatılacağını duyurdu. 3. Çevre Yolu’ndaki yenileme çalışmaları hakkında Seçer, “Oradaki kanalize kavşaklar Türkiye’de, Mersin’de bir ilktir, zaten biz ilklerin memleketiyiz. Daha modern, daha çağdaş, daha akıllı bir kent meydana getirmeye çalışıyoruz. Öyle günü kurtarmak yok bizim defterimizde, göz boyamak yok. Bize oy veren de sağ olsun, vermeyende sağ olsun. Her şeyi akılla yapacağız, her şeyi akıllı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin trafiğini rahatlatma çalışmaları çerçevesinde sırada hal katlı kavşağı ile herkesin önemle beklediği Saya Park Katlı Kavşağı’nın olduğunu dile getiren Seçer “Her ikisinin projesi hazır, karar aşamasındayız. Trafik yoğunluğunu, koşulları, şartları değerlendiriyoruz. 2023 yılı içerisinde birine başlayacağız. İkisi de buralara göre daha büyük projeler olduğu için iyi hesap-kitap yapıyoruz, en kısa zamanda başlayacağız” şeklinde konuştu.