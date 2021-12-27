Mersin’de dar gelirlilere kıyafet desteği sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 2020 yılı Temmuz ayında hayata geçirilen ’Kıyafet Evi’nden 17 ayda 4 bin 600 dar gelirli ailenin faydalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ’Kıyafet Evi’nden özellikle çocuklarının kıyafet ihtiyacını karşılayan aileler, havanın soğumaya başladığı şu günlerde bot ve mont gibi ürünlere yöneldi. Kışlık kıyafet ihtiyaçlarını buradan sağlayan aileler, bütçelerindeki bir gider kaleminden tasarruf sağlamış oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli Kıyafet Evi Sorumlusu Nesrin Çalışkan, ’Kıyafet Evi’nden faydalanmayı düşünen dar gelirli aileler için şu bilgileri paylaştı: "Fiyatların artışı konfeksiyonu da çok fazla etkiledi. Bu durumdan vatandaşlarımız çok etkilendi. Bizler de destek olmak ve ailelerimizin çocuklarına kıyafet vererek en azından çocuklarını mutlu etmek adına çalışıyoruz. Vatandaşlarımız dilekçeyle başvuru yapabiliyorlar. 4 aylık periyotlarla yılda 3 kez başvuru hakları var. Ulu Cami karşısındayız. Vatandaşlarımız ‘Kuşlu Cami’ diye bilirler. Onun hemen karşısında Kıyafet Evi’mize bekliyoruz. Hizmetimiz 2020 Temmuz ayı itibariyle başladı. Toplam 4 bin 600 ailemize hizmet verdik. Bu desteğimizi sürdürüyoruz.”