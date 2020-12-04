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Mersin’de Cuma namazı çıkışı maske dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara maske dağıttı.

MERSİN 04.12.2020, 15:46
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Mersin’de Cuma namazı çıkışı maske dağıtıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara maske dağıttı.

Korona virüse karşı tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kentte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenişehir ve Akdeniz’de bulunan Muğdat, Ulu, Müftü, Hal ve Hazreti Hamza camileri önlerine stant kuran Büyükşehir ekipleri, Cuma namazı sonrası vatandaşlara maske dağıtımında bulundu.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda da vatandaşları uyaran ekipler, toplam 5 bin 200 adet maskeyi vatandaşlara ulaştırdı.
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