Mersin’de çok kuvvetli yağış uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/metrekare üstü) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aşırı yağışların 31 Ocak gece yarısı saat 02.00’ye kadar sürmesi beklenirken, meteoroloji yetkilileri, vatandaşları meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.