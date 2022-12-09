Mersin’de çocuklara sütün yanında kuruyemiş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Süt Senin Gurur Mersin’in projesi çerçevesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sütün yanında kuruyemiş ikramına da başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, başarılı bir geleceğin sağlıklı nesiller ile mümkün olabileceği düşüncesi ile hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk olarak Tece Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda eğitim-öğretim göre çocuklara süt ve kuruyemiş dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, Başkan Vahap Seçer’in en çok önemsediği konuların başında eğitim geldiğini ve bu doğrultuda öğrencilere kent genelinde çeşitli imkanlar sunmaya çalıştıklarını belirtti. Yaşar, "Bu çerçevesinde çalışmalarımızdan biri 2019 yılında başlayan süt dağıtımımız. Dezavantajlı koşullardaki okullarımıza süt dağıtmaya başlamıştık. Bugünden de çocuklarımıza bu sütün yanında kuruyemiş vermeye başladık. Sağlıklı, bir öğün atıştırmalık kuruyemişler çocuklarımızla bugün buluştu. Hem çocukların sağlıklı beslenmesine hem de aile bütçesine katkı olarak düşündük bu projeyi. Yaygınlaştırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Tece Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu Rehber Öğretmeni Çiğdem Akkoyun ise "Bölge olarak biraz daha dezavantajlı bir bölgede bizim okulumuz, ki sosyo-ekonomik düzeyleri de çok düşük bir yer burası. Çocuklar için çok iyi oluyor diyebilirim. Belki haftada bir defa bile bu sütü dağıttığımızda sadece burada içebilen çocuklar var. Aynı zamanda özellikle kuruyemişe baktığımızda, o alanda da çocuklar çok yetersiz. Sağlıklı beslenmede temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde en altta olan yeme ve içmede yetersizler. Bunun haftada 1, 2 haftada bir düzenlenmesi, getirilmesi bizim için çok çok önemli. Çocuklar için de çok önemli. Çok mutlu oluyorlar, biz de çok mutlu oluyoruz aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar tam şu an gelişim çağındalar"

Okul Aile Birliği Başkanı, özel eğitim öğrencisi velisi ve halk oyunları eğitmeni Esra Koçak da, "Çocuklar tam şu an bir gelişim çağındalar ve burada ayırt edilmiyor. Durumu olan olmayan diye bir ayrım yok. Tüm çocuklar faydalanıyor. Bir servis, ulaşım olsun, herhangi bir kitap, kırtasiye, süt, üzüm, meyve, kuruyemiş; her türlü Belediye’nin yapmış olduğu katılımlardan tüm öğrencilerimiz faydalanıyor. Burada durumu olan olmayan gibi bir ayrım hiçbir zaman olmadı" diye konuştu.