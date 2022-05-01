Mersin’de çocuklara şeker ve matara

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisine şeker konulan 60 bin su matarasının 13 ilçede çocuklara dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, önceki bayramlarda bardak ve kalemlik içerisine yerleştirilen şekerleri çocuklara dağıtırken, bu Ramazan Bayramı’nda ise su matarasını seçti. Toplam 60 bin su matarasının içerisine yerleştirilen şekerlerin 13 ilçede dağıtımı başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri 4 merkez ilçede dağıtım yaparken, diğer 9 ilçede ise Muhtarlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler dağıtımları gerçekleştirdi. Araçlarla çocuk şarkıları eşliğinde sokaklara giren ekipler, rengarenk mataraları çocuklara hediye etti. Bayram hediyesi olan su mataralarını çocuklar daha sonra okula giderken de kullanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi aşhane sorumlusu Bilge Küçükkubaş, bu bayramda çocuklara şekerlerinin Büyükşehir tarafından verildiğini vurgulayarak, “Diğer yıllarda da çocuklarımıza şeker dağıtımını gerçekleştiriyorduk. Bu yıl hatıra kalsın diye su mataralarının içerisine şekerlerimizi doldurduk. Her mahallede her sokağa ulaşarak şeker çocuklarımıza şekerlerini ulaştıracağız. 60 bin adet mataranın 13 ilçede eş zamanlı olarak dağıtımı başladı. Bir bayram geleneğidir, çocuklar şekeri sever. Daha sonra kullanmaları için de özellikle mataraları seçtik” dedi.

Su mataraları içerisindeki şekerlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Deniz Su Taşcan, “Birden oldu, annemler gördü, biz de geldik. Suluklu şeker verdiler. Bayramda elleri öpüyoruz, şeker ve para topluyoruz. Bayramda ben şekeri çok seviyorum. Şimdi getirdikleri için de çok mutlu oldum. Bayramda da bunu hep birlikte yiyeceğiz” derken, Pelin Damla ise “Bizi çok mutlu ettiler. Bugün çok mutlu günümüz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar. Suluk getirdiler, şeker getirdiler” diye konuştu.