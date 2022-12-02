Mersin’de çocuklara ’oyun terapisi’ hizmeti

Mersin’de 6-12 yaş aralığındaki çocuklara ’oyun terapisi’ hizmeti veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara ’oyun terapisi’ hizmeti verildiği bildirildi. Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel bir gelişimsel terapi şekli olan oyun terapisi sayesinde, çocuklar için güvenli ve özel bir ortam oluşturulduğu kaydedildi. Mderkez yer alan oyun terapisi odasında çocukların, odadaki oyuncaklarla istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilerek, terapi sırasında duygusal sorunlarını ifade etmelerine yardımcı olunduğu aktarılırken hizmetin ücretsiz olduğu Teksin ve Alo 185 üzerinden başvuru yapılabildiği ifade edildi.

Çocukların, yetişkinler gibi duygularını, korkularını ya da travmalarını konuşarak ifade edemediklerini, bu yüzden yetişkinlerde uygulanan terapi tekniklerini çocuklarda uygulayamadıklarını dile getiren merkezde psikolog olarak görev alan Özlem Özkan, "Bu noktada devreye oyun terapisi giriyor. Oyun terapisiyle çocuklar, iç ve dış dünyalarını doğal şekilde yansıtabiliyorlar. Kendilerine güvenli bir alan oluşturuyorlar. Biz burada çocuklara çok fazla müdahale etmemeye çalışıyoruz. Oyun terapisini, 3- 12 yaş aralığındaki gruplara uygulayabiliyoruz. Fakat merkezimiz proje bazlı kurulduğu için, sadece öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu sebeple de 6 yaştan itibaren bize başvurmak isteyenler seans oluşturabilirler" dedi.

"Oyun terapisi birçok alanda kullanılıyor ve işe yarıyor"

Oyun terapisine başvurulan durumlar hakkında da bilgi veren Özkan, zorbalığa maruz kalmış çocuklar, ebeveynleri boşanmış, kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar ya da sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çeken çocukların daha çok geldiğini, bunun yanı sıra parmak emme, tırnak yeme, tik gibi durumlarda da ailelerin kendilerine başvurabildiğini belirtti.

Oyun terapisinin birçok alanda kullanılabildiğini ve işe yaradığına dikkat çeken Özkan, "Oyun, sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı destekleyerek, aslında beyin gelişimini de desteklemiş oluyor. Çocuğun dil becerisine ve buna bağlı olarak sosyal yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirdikleri için, çocuklar özgüven ve başarı hissiyatını da tatmış oluyorlar. Duygularını düzenlemeyi, kendilerini denetlemeyi, sorumluluk almayı ve seçimlerinin sonuçlarına katlanabilmeyi de öğreniyorlar bu sayede" ifadelerini kullandı.

Seansların 40-45 dakikalık zamanda gerçekleştiğini ve seans sayılarının 18-20 aralığında seyrettiğini kaydeden Özkan, "Ailelerimiz, Teksin uygulamamız üzerinden bizlerle iletişime geçip randevu oluşturabilirler. Seans aralıklarımız, genelde 10-15 günde bir oluyor. Çünkü bu süreçte, aile ve çocuğun kendini izlemesi gerekiyor. Neler değiştiğini gözlemlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.