Mersin’de çocuklara çikolatalı cupcake ve limonata dağıtılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, 4 merkez ilçede yaşayan çocuklara ’Vahap Amca ile Tatlı Günler’ projesinin 2. aşaması çerçevesinde çikolatalı cupcake ve limonata dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan pasta şefi Canan Barışoğlu tarafından belediyeye ait imalathanede üretilen cupcakeler, yine belediyeye ait aşhanede paketlenerek, ekipler tarafından başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere Mersin’deki tüm çocuklara dağıtılıyor.

Geçtiğimiz yaz limonlu dondurma dağıtımı yaparak çocukları mutlu eden ekipler, bu sene ise cupcake ve limonata dağıtımı gerçekleştiriyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çalışma hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişimcisi Gülçin Atar, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı gülümsetmeye, onların mutluluklarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda daha önce limonlu dondurma dağıtım projemiz olmuştu. Şimdi ise cupcake ve limonata dağıtımımız var. Çocuklarımız mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Projemiz çerçevesinde çocuklarımıza cupcake dağıtmaya yaz boyunca devam ederek, onların mutluluklarına ortak olacağız” dedi.

Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde, ’Büyükşehirden buz gibi L vitamini’ sloganıyla el yapımı buz gibi limonata dağıtımları da başladı. Çoğunlukla beden gücü ile çalışan vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dağıtılan lezzetli, sağlıklı ve katkısız limonatalar, sıcak yaz günlerinde emekçilerin içini serinletiyor. Dağıtımlar hafta içi her gün Tarsus ve 4 merkez ilçenin belirlenen bir noktasında gerçekleştiriliyor.