banner596

banner547

Son Dakika

Mersin’de çocuklar okula dönüş eğlencesinde buluştu

Çocukların severek takip ettiği dünyaca ünlü çizgi dizi olan Robocar Poli, okula dönüş haftası etkinlikleri çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi’nde 2 gün boyunca çocuklarla doyasıya eğlendi.

MERSİN 19.09.2022, 12:43
Mersin’de çocuklar okula dönüş eğlencesinde buluştu

Çocukların severek takip ettiği dünyaca ünlü çizgi dizi olan Robocar Poli, okula dönüş haftası etkinlikleri çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi’nde 2 gün boyunca çocuklarla doyasıya eğlendi.

Palm City Etkinlik Alanında Robocar Poli ve arkadaşları için kurulan sahnede, çocuklar sevdiği karakterlerle buluşmanın, onlarla oyunlar oynayıp dans etmenin keyfini yaşadı.

Yorumlar (0)