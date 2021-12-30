Mersin’de çocuklar için yeni yıl eğlencesi başladı

Mersin’de alış veriş merkezlerinde düzenlenen özel etkinliklerle çocuklar yeni yılı coşkuyla karşılıyor.

Yeni yıl yaklaşırken Palm City’nin minik ziyaretçileri, 2022 yılını birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşıladı. Palm City Alışveriş Merkezi’nde minik ziyaretçiler, kendileri için süslenen animasyon alanında keyifli saatler geçiriyor. Tüm detayların düşünüldüğü etkinlikte, DJ eşliğinde ’Noel Baba, Noel Anne, Mickey Mouse, Minnie Mouse’ karakterleriyle dolu dolu bir gün yaşayan çocuklar, Masal Kızla pamuk şeker dağıtımı, Palyaço ile balon katlama, Kurabiye ve Ponpon Kız ile yüz boyama, illüzyon show, tahta bacak, çam ağacı süsleme atölyesi gibi aktivitelerde doyasıya eğlendiler.