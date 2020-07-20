Mersin’de çocuk konseri
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLAR İÇİN “BU NE BİÇİM MOZART” İSİMLİ ANLATIMLI KONSER DÜZENLEDİ.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için “Bu Ne Biçim Mozart” isimli anlatımlı konser düzenledi.
Kültür Park içerisindeki Amfi Tiyatro’da “Bu Ne Biçim Mozart” isimli anlatımlı çocuk konserini aileler yoğun ilgiyle karşıladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, müzik dehası Mozart’ın hayatını çocukların ilgiyle karşılayacağı şekilde hem anlattı hem de ölümsüz bestecinin eserlerini çaldı. Mozart görünümüne bürünmüş tiyatro sanatçısı, kimi zaman çocukların arasında dolaştı, kimi zaman sanatçıların anlatımına eğlenceli canlandırmalarıyla karşılık verdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, “Bu Ne Biçim Mozart’ isimli anlatımlı çocuk konseriyle Mersin’de bir ilkin yaşandığını belirterek, “Ankara Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçı arkadaşlarımız burada ‘Bu Ne Biçim Mozart!’ isimli anlatımlı çocuk konserini sergiledi. Son derece güzel bir etkinlik oldu. Bizim çıkış noktamız, çok sesli müziğin, çocuklara, gençlere, halkımıza tanıtılması, sevdirilmesi ve hayatlarının bir parçasının oluşturulması olduğundan, bizim için önemli bir akşam yaşadık. Çocukların katılımı, ilgisi müthişti. İleride çok sesli müziği ve klasik müziği içeren konserleri çocuklarla, gençlerle, halkımızla buluşturacağız. Bu bir ilkti, ama son olmayacak, devamı gelecek” diye konuştu.
5 yaşındaki oğlu Umut ile anlatımlı çocuk konserine gelen Sevap Kısacık ise çocuklar için düzenlenen aktivitelerin devamının gelmesini dileyerek, “Çocuğum da ben de çok güzel eğlendim. Korona virüs bizi çok etkiledi. Bu etkinlikler bize moral oldu. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Hem çocuklarımızı müziğe yönlendiriyor, hem de güzel bir aktivite. Vahap Seçer’e teşekkür ederiz” dedi.
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