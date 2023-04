Mersin’de çiftçiye zeytin fidanı ve organik sıvı gübre desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerli Yerinde’ sloganı ile ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretim Teşviki’ çerçevesinde Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde zeytin fidanı ve organik sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Törende, Adanalıoğlu’ndaki 451 üreticiye 9 bin 20 adet zeytin fidanı ve 500 üreticiye de 10 bin litre organik sıvı gübre dağıtımı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye zeytin fidanı ve organik sıvı gübre desteği sürdüğü bildirildi. Adanalıoğlu’nda gerçekleşen törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem dolayısıyla bu tarz etkinliklere uzun süredir ara verdiklerini söyledi. 6 Şubat’ta herkesi derinden üzen çok büyük bir felaket yaşandığını hatırlatan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm çalışma arkadaşları ile birlikte bölgede yapılması gereken her türlü katkıyı vermek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını ifade etti.

Seçer, “Belediye olarak kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum, herkes bir şeyi kaçırıyor, artık bu insanların birinci derecedeki sorunu barınma, yeme, içme, su ihtiyacından öte artık geçici olarak ara verdikleri yaşamlarını tekrar sürdürme çabalarıdır. Bu insanların tekrar iş ve yuva sahibi olması, bu travmayı atlatabilmesi, kendi memleketlerinde yaşam alanları bulması ve bu çarkın dönmesi için merkezi hükümetin bir an önce gerekli tedbirleri alması gerektiğini buradan söylüyorum. İnsanlar tekrar iş yerlerini, fabrikalarını çalıştıracak, ham madde üretecek, o bölgeyi ihya edeceğiz, etmek zorundayız" dedi.

Çiftçiliğin en kutsal kazanç alanı olduğunu vurgulayan Seçer, çiftçinin kazandığı her kuruşun da helal olduğunun altını çizdi. Seçer, “Burası bir tarım memleketi. seracılıktan sebzeciliğe, meyvecilikten mısır üretimine her türlü tarımın yapıldığı topraklar buralar ve önemli bir kitle buradan geçimini sağlıyor. Türkiye de öyle. Siz Türkiye’nin toplam cirosunda tarımın payının düşük olduğuna bakmayın. Türkiye’de her 4 kişiden 1’i tarımdan geçinir. Bakkal dükkanı olanın da, doktor, avukat, tüccar ve berber olanın da tarımla bağı vardır. Türkiye’de tarım gerçeği budur" ifadelerini kullandı.

4 yıl önce Mersinlilerin kullandıkları oy ile kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğini hatırlatan Seçer, bu süre zarfında gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, “4 yıl boyunca yolda yürürken başınızı öne eğdirmediğimi umut ediyorum. Hepinizin sokakta yürürken başınızın dik gezmesi için gecemizi gündüzümüze kattık. 4 yılımızı da doldurduk. İnşallah 1 yılımızda hizmetlerimizle geçireceğiz” diye konuştu.

“Biz insanların derdine ortak olmaya, çözüm olmaya geldik”

Seçildikten sonra geride kalan 4 yılı bu mantık ile geçirdiklerini kalan 1 yılın da böyle olacağını dile getiren Seçer, “Ne dediysek yapacağız. İnsanların derdine dert katmaya gelmedik. Derdine ortak olmaya, çözüm olmaya geldik. Onun için ne dediysek onu yapacağız. Her yere adaletli hizmet götürüyoruz. Bakın ben az önce adaletsizlikten şikayet ettim. Hangi kafayla adaletsizlikten şikayet edip de adaletsizlik yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Biz adaleti sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere destek olmak adına her yıl her bölgeye uygun destekler yaptıklarını söyleyen Seçer, “Fidan kaliteli olursa ağaç sağlıklı, ürün de verimli ve kaliteli olur. Toplamda 42 bin 660 adet zeytin fidanı talebi olmuş, bunları 2 bin 133 üreticimize dağıtacağız. Bugün de burada 451 üreticiye, bunun 112’si kadın, toplam 9 bin 20 adet zeytin fidanı ve kişi başı 20 litre olmak üzere toplam 500 üreticimize 10 ton organik sıvı gübre vereceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fidan ve gübre dağıtımı yapıldı.