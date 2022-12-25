Mersin’de çiftçilere sulama borusu desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sulama borusu desteği ile hem verimliliği artırmak hem de yeraltı kaynaklarının daha iyi kullanımını sağlamak hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayatın her alanında üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Tarımsal üretimin en önemli girdi maliyetlerinde üreticinin yükünü azaltabilmek adına hayata geçirilen projelerle, Mersinli çiftçiler artık geleceğe güvenle bakıyor.

Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Serdar Dirik, beton ve toprak sulama kanallarının zaman içerisinde yıprandığını, hasar gördüğünü ve sulama randımanlarının düşerek su kayıplarının yaşandığını; bu durumun da çiftçilerin gelir kaybına uğramasına ve refah seviyelerinin düşmesine neden olduğunu söyledi. Kapalı sistem sulama tesislerine geçilmesi ile sulama randımanının da yükseleceğine dikkat çeken Dirik, "Son 3 yılda üreticilerimize kent genelinde 160 kilometre sulama borusu desteği sağladık. Sadece 2022 yılında 44 bin 804 metre sulama borusu dağıttık. Bu çerçevede Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallemize de bin 200 metre 160’lık HDPE sulama borusu desteğimiz oldu. Böylece Parmakkurdu Mahallesi’nde yaklaşık 215 çiftçimize ait 600 dekar araziyi, yeni sulama sahası olarak açmış bulunmaktayız. Kapalı sistem sulama tesislerini destekleme projelerimiz devam edecek. 2023 yılında hedefimiz 100 kilometre sulama borusu dağıtmak. Bu desteği bütün çiftçilerimize vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşın kendi parasıyla alması mümkün değil"

Parmakkurdu Mahallesinde yıllardır sulama konusunda mağduriyet yaşandığını ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destek ile bu sıkıntının ortadan kalkacağını ifade eden Parmakkurdu Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Salih Erdoğan, "Borular sayesinde su kaybı önlenecek ve ürünler daha verimli olacak. Vatandaş bu sulama borusunun birini almaya kalksa, 5 bin lira diyorlar tanesine. 100 sulama borusu geldi buraya, hesap etmeye kalksan 500-600 bin lira para yapar. Vatandaşın parayla alıp da buraya yapması mümkün değil. Ama sağ olsun belediyemiz, şu anda halkımıza da bizlere de çok güzel bir hizmet sunuyor" ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde önümüzdeki yıl çiftçinin yüzünün güleceğine inandığını söyleyen Parmakkurdu Mahallesi üreticilerinden İbrahim Koç, "Bu proje, burada kanayan bir yaraydı. Yıllardır burada bir mağduriyet vardı. Kanal vardı, kanal tıkandı, yürümedi. Bir boru döşedik, ince olduğu için su gitmedi, çiftçimiz hep şikayetçi oldu. Bu sulama borusu geldi, inşallah önümüzdeki sene çiftçimiz gülecek" şeklinde konuştu.