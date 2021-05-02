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Mersin’de çevre dostu belediye otobüsleri sefere başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan CNG yakıtlı çevre dostu 87 yeni otobüsten, kente gelen 30 araçlık ilk filonun seferlere başladığı bildirildi.

MERSİN 02.05.2021, 09:54
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Mersin’de çevre dostu belediye otobüsleri sefere başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan CNG yakıtlı çevre dostu 87 yeni otobüsten, kente gelen 30 araçlık ilk filonun seferlere başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, anket sonucu halkın oylarıyla sarı rengi alan ve ‘limon’ adı verilen otobüsler seferlere başladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, “Toplamda 87 tane ileri teknoloji, rahat sürüşlü, konforlu araçlarımız envanterimize katılmış olacak. 30 aracımızla hizmete başlamış bulunmaktayız. Şehrimizin bütün noktalarına şu anda 2’şer, 3’er tane gönderdik. Halkımız yeni otobüslerimizle tanışmış durumda” dedi.

“Tam kapanmada araçlarımız çalışmaya devam edecek”

Demir, tam kapanma sürecinde de hizmete devam edeceklerini belirterek, “Tam kapanmada araçlarımız azaltılmış seferlerle çalışmaya devam edecek. Özellikle sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşlarımızı iş yerine götürmek ve eve götürmek maksadıyla onlara da toplu taşıma hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu hizmeti de yine bu araçlarla vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kalan 57 aracın büyük kısmının mayıs ayı içerisinde, diğer bölümünün de önümüzdeki aylarda Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılacağı belirtilirken, vatandaşların da yeni otobüslerden oldukça memnun kaldıkları ifade edildi.
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