Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı

Mersin’de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ayda yaptığı çalışmalarda birçok olay aydınlatılırken, suçlularda yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda evden hırsızlık, işyerinden ve kamu kurumlarından hırsızlık, oto hırsızlığı başta olmak üzere ilçede gerçekleşen 92 hırsızlık olayı aydınlatılırken, çalıntı eşyalardan 3 adet ziynet eşyası, 2 otomobil, 4 motosiklet, 7 cep telefonu, 6 televizyon, 2 elektrikli bisiklet, 2 adet ateşli silah ve diğer ev ile iş yeri eşyası ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

Kasten adam öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel saldırı başta olmak üzere 35 olay aydınlatılırken, olaylarda kullanılan 8 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, 7 şahsı yakalarken, suçta kullanılan 7 bilgisayar, 17 cep telefonu ve 56 kredi kartı ele geçirdi.

Aranan şahıslara yönelik de operasyonlar gerçekleştiren ekipler, kasten öldürme, cinsel istismar başta olmak üzere 5 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 7 şahsı yakalayarak, cezaevine teslim etti.