Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, son iki haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin korunması, halkın huzur ve emniyetinin sağlanması amacıyla 7-20 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 7’si evden, 4’ü işyerinden ve kurumdan, 9’u açıktan, 3’ü otodan ve biri elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayı ile bir dolandırıcılık ve iki güveni kötüye kullanma olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu olaylara karıştığı tespit edilerek yakalanan 38 şüpheliden 6’sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı dönemde yapılan uygulama ve denetimlerde ise uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından yakalama emri bulunan toplam 58 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca yapılan operasyonlar ve denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 aranan araç, bir çalıntı motosiklet, 127 adet fişek, 4 şarjör, 67 gram uyuşturucu madde, 222 adet uyuşturucu hap, 4 bıçak, bir balta, 2 muşta ve 8 cep telefonu ele geçirildi.