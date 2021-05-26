Mersin’de caddeler yenileniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde Eski Ömerli Mahallesi’nden geçen ve yıpranan İstiklal Caddesi yenileniyor. Büyükşehir ekipleri, yağmur suyu hatlarını revize edip, kaldırım ve zemin yenileme uygulaması gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus’ta Eski Ömerli Mahallesi’nden geçen ve oldukça yıpranan İstiklal Caddesi’ni de yenileme çalışması kapsamına aldı. Tarsus Halk Eğitim Merkezi kavşağından başlayarak, halk arasında “Santral Kavşağı” olarak bilinen Ali Menteşoğlu Caddesi’nin kesişme noktasına kadar uzanan ve yaklaşık bin 250 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi’nde bozuk yol zemin ve kaldırımların söküm işlemleri başladı. Büyükşehir ekipleri, yağmur suyu hatlarını revize edip, kaldırım ve zemin yenileme uygulaması gerçekleştirecek. İstiklal Caddesi üzerindeki çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, yol çizgileri de çekilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bugüne kadar Tarsus’ta Duatepe ile Gözlükule mahallelerinin sınırını oluşturan Adile Hala Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Tataristan Caddesi, Anıt Mahallesi’nde yer alan Zafer Caddesi ve Altaylılar Mahallesi’nde 02110. Sokak ve 0290. Sokak üzerinde standartlara uygun şekilde kaldırım yenileme ve ardından yol düzenleme işlemini yerine getiren ekipler, ayrıca Fahrettinpaşa Mahallesi’ndeki Cemal Gürsel Caddesi’nde zemin düzenlemenin ardından yol yenileme çalışması yapmıştı.