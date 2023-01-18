Mersin’de bin 100 patili dosta sıcak yuva sağlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 geçici hayvan bakımevinden geçen yıl bin 100 adet kedi ve köpeğin sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuştuğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren merkez Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Silifke Geçici Hayvan Bakımevi ve Bozyazı’da bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile patili dostların her anında yanında olduğu belirtildi. Veterinerleri, uzman personeli, hayvan ambulansı, hayvan taşıma aracı ve ekipmanları ile büyükşehir belediyesinin, kentte patili dostların sağlık ve huzur içerisinde yaşamasını sağladığı ifade edildi.

2022 yılı içerisinde hayvan bakımevlerinde kısa ve uzun süreli misafir edilen patili dostlar için verilen hizmetlerin rakamsal verilerini paylaşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz," Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da, sokakta yaşayan canlarımıza hizmetlerimiz eksiksiz olarak devam etti. Toplam 3 bakımevinde sokak hayvanlarına yönelik sağlık tedavisi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplenme hizmetleri sunuyoruz. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 8 bin 500 civarında kedi ve köpeğimiz tedavi edilmek ya da rehabilite edilmek üzere bu 3 bakımevimize getirildi. 2 bine yakın kedi, 4 bin civarı köpek olmak üzere toplam 6 bin civarında sokak hayvanımızın kısırlaştırmasını gerçekleştirdik. Sokakta rehabilite edilmemiş hayvan bırakmak istemiyoruz. Kısırlaştırdığımız ve tedavisini yapmış olduğumuz hayvanlarla birlikte, yaklaşık 7 bin 500 civarında kedi ve köpeğin de, kuduz ve karma aşılarını yaptık" dedi.

Alanında uzman personel sayesinde bakımevlerine gelen yaralı patili dostların eski sağlığına kavuşturulduğuna dikkat çeken Yıkılmaz, "Kaşlı Barınağı’nda bulunan 5 veteriner hekim, 6 tekniker, Silifke Barınağı’nda bulunan 3 veteriner hekim ve Bozyazı Barınağı’nda bulunan 1 veteriner hekim ve 1 tekniker yardımıyla, bu hayvanların gerekli operasyonlarını anlık olarak gerçekleştirmekteyiz ve ciddi anlamda olumlu sonuçlar almaktayız" diye konuştu.

"2022’de, bin 100 civarında kedi ve köpeği sahiplendirdik"

Yıkılmaz, patili dostlarla ilgili her etkinlik ve hizmeti yaparken, kentteki hayvanseverler, dernekler, kurum ve kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Son 2 yıldır sahiplenme sayısında düşüş olduğunu sözlerine ekleyen Yıkılmaz, “2022’de bin 100 civarında kedi ve köpeğin sahiplendirmesini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın, buradaki canlarımızı sahiplenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sahiplendiremediğimiz hayvanları, yasa gereği aldığımız yere geri bırakmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Sokakta yaşayan patili dostların soğuk ve sıcak hava şartlarından korunabilecekleri ve bırakılan mamaları sağlıklı bir ortamda yiyebilecekleri beslenme noktaları oluşturduklarını da kaydeden Yıkılmaz, yeni hayata geçirecekleri Pitbull Barınağı ile ilgili de bilgi verdi. Yasa gereği kısırlaştırılarak, çip takılma zorunluluğu olan tehlikeli ırka sahip hayvanlarla ilgili vatandaşların gerekli işlemleri yapmaması nedeniyle, barınakta tehlikeli ırk sayısının arttığını belirten Yıkılmaz, "Bu hayvanların sayıları çok fazla olduğu için, ilk başta ciddi anlamda problemler yaşadık. Bunu önlemek için, 300 hayvanı barındırabilecek ve tek olarak yaşayabilecekleri Pitbull Barınağı yapımı projesi hazırlandı. Şu anda Fen İşleri Dairesi tarafından ihalesi yapılacak ve en kısa süre içerisinde bu barınağı hizmete alacağız" dedi.

2023 yılı içerisinde Mut ilçesine yapılacak olan bakımevi ile ilgili de bilgi paylaşan Yıkılmaz "Ayrıca bu yıl için projesine başlamış olduğumuz ve şu an Orman Genel Müdürlüğü’nde yer izni aşamasında olan Mut ilçesine, daha küçük çapta ve hayvanların doğal ortamda yaşayabilecekleri şekilde yeni bir bakımevi inşaatını da başlatacak ve faaliyete alacağız"diyerek sözlerini tamamladı.