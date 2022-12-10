Mersin’de Beşyol Plaza Kavşağında düzenleme çalışması yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince, araç trafiğinde sıklıkla yoğunluğun yaşandığı Yenişehir ilçesi Beşyol Plaza Kavşağında düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık Salı günü başlayacak olan çalışmada, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için düzenlemenin yapıldığı bölgede ilk olarak trafikte kısmi kapatmaya gidilecek. Çalışma bölgesinde kuzey ve güney akslarını kullanan araçlar için alternatif güzergahlar belirlendi. Kuzey aksından gelen araçlar Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinden batı istikametine yönelerek Göçmen Katlı Kavşağından, güney aksından gelen araçlar ise Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinden doğu aksına yönelerek Sevgi Katlı Kavşağından yola devam edebilecek.

“Kuzey- güney aksını trafiğe komple kapatacağız”

Ulaşım Dairesinde teknik şef olarak görev yapan Bilal Ay, çalışma hakkında şu bilgileri verdi: “Bölgeden gelen şikayetler üzerine yapmış olduğumuz sayımlar ve ‘Trafik Master Planı’ çerçevesinde vatandaşlarımızın trafikteki aksamalarının ve karbon emisyon salınımının en aza indirgenmesi için yapacağımız çalışmalarda kuzey- güney aksını trafiğe komple kapatacağız. Çalışma esnasında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bölgede şerit daraltma sistemine gideceğiz. Aksi bir durum yaşanması halinde ise çalışma bölgesinde trafiği komple kapatıp vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine uyarak alternatif güzergahlara girmelerini sağlayacağız.”

“Vatandaşlarımız için 7/24 tüm ekibimizle sahada aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz”

Çalışmanın 13 Aralık’ta başlayıp 22 Aralık’ta tamamlanacağını da kaydeden Ay, “Barbaros Bulvarından Dumlupınar Caddesine ve Barbaros Bulvarından kuzey kısmına ‘U’ dönüşü sağlanarak vatandaşlarımızın doğu-batı aksını ve Dikenliyol Alt Geçidini kullanmaları sağlanacaktır. Mersin’de vatandaşlarımızın evine daha güvenli bir şekilde gitmesini sağlama ve trafikteki bekleme sürelerini en aza indirme amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Vatandaşlarımız için 7/24 tüm ekibimizle sahada aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.