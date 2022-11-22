Mersin’de belediyenin erkek öğrenci yurdu, öğrencilerin ikinci evi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyete giren ‘Özel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’ öğrencilerden tam not alıyor. Öğrencilerin ikinci evi olarak gördükleri yurt, konforu ve olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Eski Tıp Fakültesi Hastanesi’ni, üniversite öğrencilerinin kalabileceği donanımlı bir yurda çeviren Büyükşehir, öğrencilerin rahatı için de her imkanı düşündü. Kentteki diğer özel yurtlara göre fiyatı oldukça makul olan erkek öğrenci yurdu, 3 ve 4 kişilik odaların yer aldığı 120 yatak kapasitesine sahip. Yurtta ayrıca, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun olan 1’er kişilik 5 adet de engelsiz oda bulunuyor.

Eski Tıp Fakültesi Hastanesi’ni 120 yataklı erkek öğrenci yurdu haline getirdiklerini, sabah ve akşam yemek hizmeti de sunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Öğrencilere birçok farklı konuda hizmet sunan Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetlerinden birisi de öğrenci yurtlarımız. Geçen yıl Gülnar’da 108 yataklı öğrenci yurdumuzu hizmete başlatmıştık. Ayrıca Tarsus ilçemizde de kız öğrencilerimiz için geçici konaklayabilecekleri merkezimiz açıldı. Mersin merkezde de 120 yataklı erkek öğrenci yurdumuz faaliyette. Tüm bu hizmetlerimizden faydalanmaları için, öğrencilerimiz Teksin üzerinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Belediyenin yurdunda kaldığını ve fiziki şartların oldukça iyi olduğunu belirten Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kenan Zeki Şehnaz, yurt fiyatının da benzerlerine kıyasla çok uygun olduğunu ifade etti. Belediyenin öğrenciye yönelik hizmetlerini de çok başarılı bulduğunu ifade eden Şehnaz, “Öğrencilerin problemleri genelde ulaşım, beslenme ve barınma konusunda oluyor. Başkanımız Vahap Seçer, bunları karşılayacak gayet güzel hizmetlerde bulunuyor. Öğrenciler için otobüslerdeki abonman konusu çok güzel. Büyükşehir’in yemekleri hem ucuz, hem de besleyici oluyor. Barınmayı da yurtlar sayesinde karşılamışlar” diye konuştu.

Mersin’e Şırnak’tan geldiğini ve ev kiralarının çok fazla olduğunu belirten Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Kadri, “Mersin’de ev kiraları ve özel yurtların fiyatı çok pahalı. KYK yurtları fazla kalabalık olduğu için, Büyükşehir Belediyesinin yurduna geçmeye karar verdim. Buranın olanakları oldukça iyi, daha ferah, daha sakin bir ortam sunuyor. Tek otobüsle üniversiteye gidebiliyorum. Onun dışında Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu hizmetler çok iyi, çok memnunum. Mersin’i çok sevdim. Burası artık benim ikinci evim oldu” ifadelerini kullandı.