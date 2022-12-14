Mersin’de belediye ekipleri sel riskine karşı teyakkuzda

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mersin genelinde beklenen çok kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı üzerine teyakkuza geçilerek, tüm birimleriyle sahada çalışma yürüttüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, muhtemel bir tehlike anında hazır beklerken, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için canla başla görev alıyor. MESKİ’nin yağmursuyu TİM ekipleri de yaşanacak muhtemel problemlere karşı Mersin’in 13 ilçesinde teyakkuza geçti. Cadde ve bulvarlarda bulunan yağmursuyu ızgaraları ekipler tarafından büyük bir titizlikle temizleniyor. Muhtelif yerlerde tespit edilen su birikintilerine anında müdahale edilerek, su baskınlarının önüne geçiliyor. Tüm ilçelerde toplam 75 TİM ekibinde 470 personel, sel ve su baskınları riskine karşı sahada aktif görev alarak, çok kuvvetli yağışlarda oluşabilecek her türlü riskli durumlar için de sahada 7/24 hazır bekliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde görev alan toplam 174 personel de bütün ana caddelerde mazgal kontrolü ve tıkanıklıkları önlemek için yaprak ve çeşitli atıkların temizliğini yapıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ’Teksin’ uygulaması üzerinden gelen vatandaş taleplerini değerlendirip ekipleriyle sahada gözlem yaparak su birikintilerinin sebep olabileceği olumsuzlukları önceden bertaraf ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi, sorumluluk alanlarındaki cadde ve bulvarlarda kırılan dallar, devrilen ağaçlar ve dal artıkları için gezici ekipleri ile devamlı olarak kontrol ve müdahale sağlıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 7 pikap ve 30 personel ile birlikte muhtemel bir afet durumuna karşı zarar boyutunu en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, ’Teksin’ ve ’Alo 185’ üzerinden Büyükşehir Belediyesine ulaşabilecek

Büyükşehir Belediyesinin ve MESKİ’nin tüm birimleriyle koordineli çalışan ekipler, gelen her türlü ihbarı değerlendiriyor. Vatandaşlar, ’Teksin’ ve ’Alo 185’ üzerinden talep ve şikayetlerini iletiyor.